Kena Bridge Of Spirit: la Deluxe Edition per PS5 è in offerta con il 40% di sconto!

Kena: Bridge of Spirits è un action adventure in terza persona sviluppata dallo studio indie Ember Lab. Il titolo è ambientato in un affascinante mondo di ispirazione mitologica, ricco di paesaggi fiabeschi e creature magiche, dove i giocatori vestono i panni di Kena, una giovane guida spirituale con l’abilità di comunicare con il mondo dei morti e di manipolare l’energia spirituale.

La storia segue Kena nel suo viaggio per scoprire la verità dietro il decadimento di un villaggio abbandonato e per riportare l’armonia tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti. Lungo il percorso, Kena incontrerà piccole creature chiamate Rot, che la aiuteranno nel suo compito e potranno essere usati per risolvere enigmi, combattere nemici e interagire con l’ambiente.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che “Kena: Bridge of Spirits è riuscito addirittura ad andare oltre le nostre più rosee aspettative, dimostrando di essere un’opera senza dubbio derivativa per quanto concerne molte delle meccaniche di gioco, ma unica e forte abbastanza per potersi erigere con prepotenza come un grande action-adventure“.

