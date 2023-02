James Gunn e DCU, parla Jake Solomon: «film e videogiochi sono molto diversi»

James Gunn e Peter Safran hanno progetti davvero grandi per collegare l’Universo DC (noto come DCU), tra film e serie TV, compresi i videogiochi. Tuttavia, sembra che uno sviluppatore in particolare sia piuttosto scettico sulla cosa.

Da poco abbiamo potuto esplorare una Gotham City senza Batman grazie a Gotham Knights (lo trovate in offerta su Amazon), ma a quanto pare il futuro degli eroi DC è tutto da scrivere.

Difatti, non solo si parla di un ipotetico LEGO Batman 4, ma anche di tutta una serie di progetti legati al nuovo piano cinematografico e televisivo atto a rebootare in maniera definitiva il vecchio SnyderVerse

Come riportato anche da IGN US, in risposta alla notizia che Gunn e Safran hanno intenzione di inserire i videogiochi nel piano generale del DCU, il designer di Firaxis Games Jake Solomon ha detto la sua.

«Sarebbe stato un incubo per noi di Midnight Suns. Capisco il desiderio (credo) ma i film e i giochi sono molto, molto diversi», ha spiegato Solomon.

E ancora: «E la pressione che questo comporta per i fantastici doppiatori dei giochi? Universi diversi. Ed è così che devono o dovranno rimanere».

Poco sotto, il tweet del co-director di Marvel’s Midnight Suns, gioco di ruolo tattico sviluppato da Firaxis Games in collaborazione con Marvel Games.

This would have been a nightmare for us on Midnight Suns. I understand the desire (I think) but movies and games are so, so different. And the pressure this puts on the amazing voice actors in the games space? Different universes. And that’s how they should/will stay. https://t.co/grKQGkhCsl

— Jake Solomon (@SolomonJake) February 1, 2023