Iscriviti a Now a 1€ e vedi la serie di The Last Of Us! Offerta Bomba!

Volete accedere all’offerta di film e serie TV di Sky ma non siete intenzionati ad installare una parabola e essere vincolati a contratti? Now è proprio il servizio che fa per voi! Now è un servizio di streaming video on-demand che offre la possibilità di accedere a film, serie TV, documentari, programmi per bambini e sport, senza dover sottoscrivere un contratto o installare una parabola.

A differenza di altri servizi di streaming, Now propone diverse modalità di abbonamento, ognuna delle quali è specifica per un determinato genere di contenuti, ovvero Cinema, Entertainment, Sport e Kids. Ciò significa che potrete scegliere esattamente quali tipi di contenuti vedere e pagare solo per quelli e, se non avete mai avuto modo di testare in prima persona l’offerta prima d’ora, è giunto davvero il momento giusto!

Infatti, in occasione di San Valentino, avrete la possibile di avere, sino a domani (14 febbraio 2023), il primo mese di visione dei pass Cinema ed Entertainment a solo 1€. Si tratta dell’occasione perfetta per entrare nel mondo di Sky, permettendovi sia di seguire i canali cinema e serie TV in diretta che accedere alla vasta scelta di programmi all’interno dei pass cinema ed entertainment, tra cui spicca la nuova serie TV The Last of Us, tratta dall’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog, insieme a titoli di grande successo come Il Trono di Spade ed Euphoria. Inoltre, il catalogo dei film propone opzioni interessanti come The Batman, Top Gun: Maverick e pellicole iconiche come Il Padrino.

Infine, ricordiamo che l’abbonamento Now può essere disdetto in qualunque momento, così come sarà possibile disattivare il rinnovo automatico di uno o di entrambi i Pass inclusi nell’offerta almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione e quindi non siete vincolati in alcun modo ad eventuali rinnovi.