Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, conosciuto anche con il nome di Danmachi qui in occidente, è un videogioco basato sull’omonima serie di anime e light novel e segue le vicende del giovane avventuriero Bell.

In questo connubio di Visual Novel e Dungeon Crawler andremo a vestire i panni del nostro protagonista, ispirato dalle storie del nonno secondo cui l’unico modo per poter trovare il vero amore è quello di diventare un grande eroe. Sfortunatamente per lui però, il primo incontro con una ragazza all’interno del dungeon non va come avrebbe sperato, si ritrova infatti ad essere salvato dall’attacco di un minotauro dalla bellissima Aiz Wallenstein. Sarà proprio questo incontro a dare a Bell la forza necessaria a continuare lungo il duro sentiero che lo porterà a diventare un grande eroe e poterla conquistare.

Il gioco sarà composto da vari capitoli che ci porteranno ad impersonare sia Bell che Aiz e a seguire in contemporanea i loro punti di vista. Chi conosce il franchise di Danmachi capirà subito che i capitoli di Bell seguiranno di pari passo la prima stagione della serie animata, mentre i capitoli di Aiz sono relativi alla storia vista in Sword Oratoria. La storia principale del gioco è solo una parte di quello che ci riserverà questo gioco, infatti una volta completata saranno disponibili nuovi dungeon e nuove opzioni di gioco che ci permetteranno di approfondire il background dei vari personaggi.

Parlando di gameplay, come è stato già detto, il gioco è un insieme di Visual Novel e Dungeon Crawler con un sistema di combattimento puramente hack-and-slash. La storia del gioco viene narrata nel classico formato delle Visual Novel con molti dialoghi da leggere e disegni praticamente uguali a quelli della serie animata mentre le parti giocate di Bell e Aiz avvengono all’interno del famoso dungeon presente anche nel titolo del gioco.

Così come Bell è determinato a diventare sempre più forte nel più breve tempo possibile, la storia di Infinite Combate ha un ritmo serrato senza momenti morti o sequenze filler che potrebbero annoiare il giocatore. Non c’è da sorprendersi vista la breve durata della prima stagione della serie animata, ma visti i precedenti di altri adattamenti videoludici di serie anime con aggiunte fatte solo per allungare inutilmente il contenuto, fa tirare un sospiro di sollievo vedere la cura che hanno avuto gli sviluppatori.

Parlando per l’appunto dell’anime originale, è evidente come il gioco sia stato sviluppato con un preciso focus verso i fan dell’opera. Infatti i più appassionati di Danmachi sapranno sicuramente apprezzare la cura e l’integrazione di ogni aspetto della serie in questo videogioco, specialmente nel post-game che, come detto, aggiunge contenuti volti ad approfondire il background dei protagonisti con nuove scene e dialoghi.

Lo stile grafico scelto non è convincente

Purtroppo però questo gioco non è esente da difetti, infatti nonostante l’attenzione riposta verso i fan nella parte Visual Novel del gioco è evidente come la parte di gameplay vera e propria sia stata fatta un tantino frettolosamente, ma bisognava aspettarselo visto l’esiguo budget del gioco. A tratti potrebbe sembrare un gioco da old gen, e lì si sarebbe parlato senza alcun problema di perfezione visto le limitazioni dei sistemi, ma in questa generazione purtroppo siamo abituati a VN eccelse sotto ogni aspetto, ed è impossibile non fare paragoni e notare come Infinite Combate non riesca a raggiungere le prime posizioni.

Andando ad approfondire le sezioni giocate è difficile elogiare la qualità del gioco, infatti la parte Dungeon Crawler si presenta con una visuale dall’alto, che per la modalità di gioco è anche molto azzeccata, però i problemi saltano subito all’occhio visto che la parte grafica di quelle sezioni e la meccanica davvero basilare di combattimento hack-and-slash lo fanno sembrare quasi un giochino per cellulari, andando di conseguenza a sminuire l’impegno messo nella parte Visual Novel.

Ogni dungeon del gioco è uguale al precedente, le uniche eccezioni le ritroviamo nei contenuti post game ma non possono essere una scusante per delle scelte di design veramente poco azzeccate. Anche la difficoltà del gioco in alcuni punti raggiunge delle vette incongruenti con ciò che è stata fino ad allora, portando il giocatore a dover affrontare sezioni di farming noiose e monotone per potersi potenziare. Una volta ottenuto abbastanza oro il giocatore potrà comprare nuove armi, di cui esistono tre tipologie ognuna con il proprio stile di combattimento, e armature. Sarà possibile (e doveroso) anche potenziare i nostri pezzi d’equipaggiamento utilizzando i materiali dei mostri sconfitti nel dungeon, i quali possono anche essere venduti in determinate quantità per poter sbloccare armi e armature uniche nello shop.

Il design dei nemici così come quello del dungeon in generale non è il massimo, infatti ad esclusione di quei pochi boss presenti nel gioco ogni mostro è stato trasposto in una versione “chibi”, quasi da tamagotchi, ed è un peccato visto che nella serie alcuni di loro erano veramente imponenti.

Ultimo ma non meno importante è l’albero delle abilità dei protagonisti, sia Bell che Aiz completando missioni principali e secondarie otterranno dei punti abilità che potranno poi essere utilizzati per sbloccare power up permanenti per loro, da un bonus ai punti ferita a un danno maggiorato con una tipologia di arma. Non sarà possibile completarlo al 100% prima della fine del gioco visto che nel post game si andranno ad aggiungere altre due pagine di abilità per entrambi.

Tirando le somme Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? è un gioco gradevole che strizza l’occhio quasi ed esclusivamente ai fan della serie animata. Forse la scelta di unire generi così diversi come Visual Novel e Dungeon Crawler non è stata la mossa migliore che gli sviluppatori potessero fare visto che entrambe non sono perfettamente ottimizzate e rifinite al meglio. Resta però un gioco capace di regalare molte ore di divertimento a chi ha amato la serie animata e sa andare oltre i problemi elencati in precedenza.

VOTO: 6,5