Iron Man di EA potrebbe fare la gioia dei fan di Spider-Man

Iron Man sarà il prossimo eroe Marvel ad avere un videogioco standalone incentrato sul celebre alter ego di Tony Stark, sviluppato dai ragazzi di EA Motive.

Il leggendario Avenger, che trovate in numerose storie a fumetti anche su Amazon, avrà il suo gioco dedicato dopo aver preso parte al deludente Marvel’s Avengers.

L’annuncio del gioco tenutosi diversi mesi fa ha svelato le prime informazioni sul titolo dedicato a Iron Man, sebbene sono ora emerse altre informazioni piuttosto interessanti.

Patrick Klaus, direttore generale di EA Motive, ha di recente definito il progetto come l’opportunità di una vita, progetto che a quanto pare potrebbe essere un open world.

Come riportato anche da The Gamer, un annuncio di lavoro condiviso da uno sceneggiatore del gioco di EA Motive sembra suggerire che si tratterà di un titolo open world.

Uno dei requisiti richiesti per l’impiego cita espressamente la necessità di avere esperienza in «open world e dialoghi non lineari per i giochi».

Inoltre, molti hanno ipotizzato che sarà sulla falsariga di Marvel’s Spider-Man di Insomniac che – lo ricordiamo – è un titolo a mondo aperto.

Come work with me & help create the next great Iron Man story, here at EA Motive!

Details in the link below:https://t.co/jlWLKv6Iyv

— Stephen Rhodes (@Rhodes_Writes) April 20, 2023