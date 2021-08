iPhone, Apple Watch e AirPods con sconti fino al 46% tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a iPhone, Apple Watch e AirPods.

Tra i vari prodotti proposti in promozione, vi segnaliamo in particolar modo lo smartphone Apple iPhone 11 Pro da 64GB in colorazione Verde Notte, che attualmente potete portarvi a casa a soli 789,99€, rispetto ai 1.208,99€ usuali di listino, con uno sconto del 34%.

Lo smartphone Apple iPhone 11 Pro è dotato di una tripla fotocamera da 12 MP con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo, ideale per qualsiasi tipologia di scatto dobbiate realizzare. Inoltre, consente di girare video in 4K fino a 60 fps, per il massimo della fluidità, e di servirvi anche della speciale e accurata modalità bokeh, per spettacolari ritratti dallo sfondo sfocato.

Lo smartphone Apple iPhone 11 Pro è animato dal SoC A13 bionic con neural engine di terza generazione, che consente l’esecuzione rapida delle operazioni in tempo reale e machine learning (ossia, gode di apprendimento automatico per regolarsi al meglio in base alle vostre necessità).

Per quanto riguarda lo schermo integrato, lo smartphone Apple iPhone 11 Pro è equipaggiato con un display Super Retina XDR da 5,8″ a risoluzione 2436×1125 pixel e densità pari a 458 ppi, per il massimo della nitidezza delle immagini. A proteggerlo, un vetro ultraresistente, che si affianca al fatto che il telefono è anche resistente alla polvere e all’acqua (fino a 30 minuti a quattro metri di profondità, con standard IP68).

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a iPhone, Apple Watch e AirPods tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

