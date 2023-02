iPhone 13 verde da 256 GB a un prezzo imperdibile! Puoi acquistarlo anche in 12 rate!

Se stavate cercando una buona occasione per acquistare iPhone 13, abbiamo l’offerta che fa per voi! Attualmente su Amazon, potrete trovare l’iPhone 13 in colorazione verde a un prezzo davvero vantaggioso. Non solo avrete la possibilità di acquistarlo ad un prezzo conveniente, ma potrete anche optare per il pagamento a rate mensili.

In particolare, potrete scegliere di pagare l’iPhone 13 in dodici rate mensili uguali, senza alcun interesse, spese e costi accessori, commissioni nascoste o altre verifiche. Questo significa che potrete acquistare il nuovo iPhone senza dover spendere tutto il denaro in una sola volta e senza preoccuparvi di spese aggiuntive.

Lo smartphone Apple iPhone 13 presenta una doppia fotocamera con un’architettura innovativa, che include obiettivi ruotati di 45 gradi. Grazie al suo obiettivo ultra-grandangolare, questo dispositivo è in grado di catturare il 47% di luce in più rispetto al passato, assicurando foto e video di qualità superiore. Inoltre, la stabilizzazione ottica permette di mantenere l’inquadratura stabile anche in movimento. Per gli amanti del cinema e dei video, Apple ha introdotto una nuova modalità che consente di simulare la tecnica di “rack focus”, consentendo di spostare rapidamente la messa a fuoco da un soggetto all’altro.

Sullo smartphone Apple iPhone 13 è presente il potente SoC Apple A15, che offre una CPU fino al 50% più veloce e una grafica fino al 30% più reattiva rispetto al modello precedente, mantenendo al contempo l’efficienza energetica. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è dotato di un pannello OLED con una risoluzione di 2532×1170 pixel e una densità di 460 PPI. Inoltre, la luminosità massima di 1.200 nit consente di riprodurre contenuti HDR in modo eccellente

Apple iPhone 13 da 256GB in colorazione verde è ora disponibile a soli 908,99€, contro i 1.059€ richiesti regolarmente per l’acquisto, con uno sconto del 14%, pari ad un risparmio reale di 150€. Si tratta di un’ottima occasione per avere un eccellente smartphone a prezzo scontato!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.