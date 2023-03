iPad Air con uno sconto del 18%! Perfetto per svago, scuola e lavoro!

Se state cercando un tablet potente, capace di accompagnarvi durante per tutta la vostra giornata, allora non potete lasciarvi sfuggire l’offerta di oggi su Amazon! Infatti, il famoso portale e-commerce vi offre la possibilità di acquistare il tablet iPad Air 2020 a un prezzo imperdibile!

iPad Air 2020 è un tablet potente, leggero e versatile, perfetto per chi cerca un dispositivo in grado di offrire alte prestazioni sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

iPad Air 2020 presenta un design sottile ed elegante, con uno schermo Liquid Retina da 10,9 pollici che copre quasi tutta la superficie del dispositivo. iPad Air 2020 è dotato del processore A14 Bionic, lo stesso degli iPhone 12, offrendo tutta la potenza necessaria per gestire facilmente molte applicazioni contemporaneamente e garantire una grafica fluida e nitida.

Il tablet iPad Air 2020 ha una fotocamera posteriore da 12 MP e una fotocamera frontale da 7 MP, perfetta per scattare foto e registrare video ad alta definizione. Inoltre, iPad Air 2020 supporta la funzione Face ID, che consente di sbloccare il dispositivo con il riconoscimento facciale. In aggiunta, il tablet supporta l’Apple Pencil di seconda generazione e la Magic Keyboard, che consente di utilizzare l’iPad come un vero e proprio notebook.

Di solito, il tablet iPad Air 2020, in questo caso in colorazione argento, supporto alla rete cellulare e 64GB di memoria di archiviazione, è venduto a 789€, ma oggi potete acquistarlo a soli 649€, con uno sconto del 18% e un risparmio reale di 140€. Non perdete l’occasione di avere un tablet di alta qualità a un prezzo scontato!

