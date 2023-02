Innamorati della tecnologia MediaWorld: arrivano le offerte tech dedicate a San Valentino!

La nota catena di elettronica Mediaworld ha lanciato, in occasione di San Valentino, la promozione “Innamorati della tecnologia” con una serie di incredibili occasioni riguardanti una vasta gamma di prodotti presenti sul portale come smartphone, smart TV, notebook e tanto altro.

Questa iniziativa è valida fino al prossimo 12 febbraio, quindi se siete interessati a questi prodotti, vi consiglio di affrettarvi per avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato così da fare il regalo di San Valentino perfetto la vostra dolce metà.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Sony KD55X82K, che attualmente potete portarvi a casa a soli 749,99€, rispetto agli usuali 1.099,99€ di listino, per un risparmio reale di 350€ e uno sconto del 31,81%.

La Sony KD55X82K è una smart TV con un grande schermo da 55 pollici. La qualità dell’immagine è elevata grazie al processore 4K HDR X1 che migliora colori, contrasto, nitidezza e al sistema di upscaling 4K X-Reality PRO.

Il design della smart TV Sony KD55X82K è compatto, in virtù delle sue cornici sottili, mentre gli altoparlanti X-Balanced Speaker offrono un suono nitido per film e musica. La smart TV Sony KD55X82K supporta Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva di eccellente livello. Inoltre, è perfetta per il gaming grazie alle porte HDMI 2.1 per supportare al meglio le caratteristiche delle console di ultima generazione.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Innamorati della tecnologia” si possono trovare tantissimi altri prodotti scontati. Vi consigliamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprire tutti i prodotti scontati e accedere direttamente dal link sottostante per avere maggiori informazioni.

Inoltre, vi ricordiamo che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete sul nostro sito, quindi se siete alla ricerca di altre opportunità, vi consigliamo di consultare la nostra area dedicata alle offerte per non perdere nessuna occasione di risparmio.