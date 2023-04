Il prossimo gioco del papà di GTA sembra un nuovo GTA nel multiverso

GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two è uno dei titoli più attesi dei prossimi tempi, sebbene a quanto pare c’è un titolo che saprà ingannare bene l’attesa: Mindseye.

Le poche informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono solo dal leak avvenuto mesi fa e relativo a una versione incompleta, ragion per cui è normale che i fan si stiano spazientendo.

Ora, dopo il cosiddetto “GTA brasiliano” che ha sicuramente fatto parlare molto di sé, è il momento di un altro titolo in lavorazione che trasuda Grand Theft Auto da tutti i pori.

Sì, parliamo di qualcosa che ha a che fare Everywhere – piattaforma sviluppata dal creatore dei primi GTA – per un gioco che sembra avere tutte le carte in regola per incuriosire i fan.

Build A Rocket Boy, lo studio di sviluppo di giochi fondato dall’ex boss di Rockstar Leslie Benzies, ha svelato da poco un nuovo gioco chiamato MindsEye, che emana forti vibrazioni alla GTA (via GameSpot).

Inoltre, non si tratterà di un gioco con un’uscita tradizionale, in quanto vivrà all’interno di un altro gioco (sì, proprio come in una sorta di multiverso).

MindsEye è descritto come un gioco d’azione e avventura Tripla A e che si svolge in un mondo di corporazioni futuristiche, teorie di cospirazione e sinistre tecnologie. Poco sopra potete vedere il teaser trailer.

MindsEye sarà disponibile all’interno della piattaforma Everywhere, che verrà lanciata su PC nel 2023 e successivamente anche su altri formati.

Everywhere viene descritta come una piattaforma che offrirà ai giocatori «un mondo di infinite possibilità». All’interno di Everywhere ci sono “portali” per mondi diversi, e uno di questi sembra essere il gioco MindsEye.

Lo sviluppatore ha dichiarato che «non sta cercando di creare un gioco normale» con Everywhere. Al contrario, lo studio sta cercando di dare vita a un mondo completamente nuovo per i giocatori, dove possono giocare, guardare, condividere, creare e stare con gli amici.

Benzies ha lasciato Rockstar North nel 2016, dopo un periodo sabbatico di 17 mesi. Nell’aprile 2016 ha fatto causa a Rockstar Games per 150 milioni di dollari di diritti d’autore, sostenendo di essere stato costretto ad andarsene.

La società madre di Rockstar, Take-Two, ha dichiarato che i «significativi problemi di rendimento e di condotta» di Benzies hanno creato una situazione che ha portato alle sue dimissioni. Solo un anno dopo, Benzies aveva annunciato di aver messo in piedi uno studio indipendente al lavoro su – appunto – Everywhere.

Restando in tema, i fan di GTA 6 sono divisi sul fatto che Xbox abbia in qualche modo “frenato” o rallentato lo sviluppo del gioco.