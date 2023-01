Il Principe Harry e le rivelazioni «scottanti» su Xbox nel suo nuovo libro Spare

Il principe Harry, duca di Sussex, ha dichiarato in modo bizzarro e impossibile che sua madre, la defunta principessa Diana, gli ha in qualche modo comprato una console Xbox nel 1997.

Il principe è attualmente impegnato in un tour stampa per promuovere il suo libro di memorie, Spare – Il Minore, appena uscito (e che trovate anche su Amazon) e che ripercorre la vita di Harry da quando era bambino fino alla sua relazione decisamente discussa con Meghan Markle.

Da quando il libro di memorie del principe Harry è arrivato nei negozi il 10 gennaio, diverse affermazioni in esso contenute sono state messe in discussione.

Piccoli dettagli forniti nel libro su vari eventi della vita di Harry sembrano contraddire precedenti resoconti e dichiarazioni di altre persone, ma c’è un’affermazione particolarmente strana fatta su una console Xbox che avrebbe dovuto essere colta con relativa facilità da qualsiasi fact-checkers, come riportato anche da Game Rant.

Nel suo libro, il principe Harry racconta che sua zia Sarah gli diede un regalo per il suo tredicesimo compleanno, il quale sarebbe stato acquistato dalla principessa Diana prima della sua morte nel 1997.

Harry ha aperto il regalo e ha detto di aver trovato una console Xbox all’interno. Il principe ha detto di essere “contento” del regalo perché “amava i videogiochi”.

Tuttavia, aggiunge che questo è il modo in cui la storia gli è stata raccontata e che non aveva “idea” se fosse vera o meno. Poiché la console Xbox originale è uscita solo nel 2001 e il marchio non esisteva in alcun modo nel 1997, la storia è ovviamente inesatta.

Sebbene il principe Harry non abbia quindi ricevuto in regalo una console Xbox nel ’97, ciò non significa che non abbia ricevuto una console per videogiochi di qualche tipo per il suo 13imo compleanno.

La Xbox non esisteva all’epoca, ma è possibile che il principe Harry la confonda con un’altra console presente sul mercato.

Nel ’97 erano disponibili per l’acquisto diverse piattaforme per videogiochi, tra cui la PlayStation di Sony, il Nintendo 64, il SEGA Saturn e altre.

Supponendo che Harry abbia effettivamente ricevuto una console di gioco per il suo 13imo compleanno nel 1997, si potrebbe scommettere che sia stata una di quelle sopra elencate ma, forse, non lo sapremo mai.

