Il nuovo Star Wars di Respawn prenderà spunto da due grandi classici

Che Star Wars stia invadendo anche nel mondo dei videogiochi è cosa nota, sebbene a quanto pare tra i progetti da tenere d’occhio vi è anche e soprattutto il nuovo titolo di Respawn.

Star Wars Jedi Survivor è uno dei prossimi titoli in arrivo, tanto che l’ultimo Story Trailer ha sicuramente mostrato un gioco che sa il fatto suo.

Ora, mentre aspettiamo informazioni concrete anche su Eclipse, il progetto di Quantic Dream, che non sarebbe in condizioni esattamente ottimali, è il momento di parlare del nuovo FPS di Respawn ambientato in una galassia lontana lontana.

Come riportato anche da The Gamer, lo sparatutto in soggettiva di Star Wars di Respawn Entertainment, ancora senza titolo ufficiale, si ispirerà ad alcuni amati FPS di Guerre Stellari, tra cui Dark Forces e il suo sequel Jedi Knight Dark Forces 2.

Un recente annuncio di lavoro di Respawn ci ha infatti permesso di farci un’idea circa alcune delle ispirazioni alla base del gioco.

In particolare, sembra che Dark Forces e il suo seguito siano due giochi a cui Respawn ha guardato fortemente per creare il suo FPS basato sul franchise.

Gli annunci recitano: «In collaborazione con Lucasfilm, il team FPS di Star Wars sta sviluppando un nuovo FPS AAA nella galassia di Star Wars. Ispirato a titoli classici come Dark Forces e Jedi Knight Dark Forces 2, il nostro gioco single-player incentrato sulla storia è stato sviluppato da zero sfruttando la potenza dell’Unreal Engine 5».

Sembra però che il progetto sia ancora in fase di sviluppo, dato che i nuovi annunci riguardano un lead mission designer, un cinematic lead e un lead lighting artist.

Questo fa pensare che Respawn stia ancora assumendo alcuni ruoli importanti per il gioco e che lo sviluppo si trovi quindi ancora nelle prime fasi.

Tuttavia, considerando che il progetto è stato annunciato più di un anno fa, è bello sapere che il gioco è ancora vivo e vegeto (e che la Forza scorre potente in lui).

Star Wars Jedi Survivor sarà disponibile dal 28 aprile per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Ma non solo: i fan farebbero bene ad attendere quali saranno i prossimi videogiochi di Star Wars, dato che secondo Electronic Arts ne dovremmo avere uno ogni sei mesi, più o meno.