Il gioco gratis del papà di Gears of War potrebbe tornare dopo 5 anni: «Restate sintonizzati»

Molti utenti probabilmente si erano già dimenticati della sua esistenza, ma Cliff Bleszinski non ha mai smesso di pensare al fallimento di LawBreakers, l’ambizioso sparatutto che, nonostante la ricezione positiva degli utenti, non era riuscito a conquistarsi un mercato di spicco.

Il papà della saga di Gears of War (che potete recuperare su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon) ha infatti annunciato ai suoi fan che potrebbero esserci novità inaspettate per questo titolo, proposto come free-to-play durante gli ultimi mesi di vita prima della morte definitiva.

Come riportato da VGC, Cliff Bleszinski ha infatti comunicato ai suoi fan di aver ricevuto «un messaggio dall’avvocato riguardante LawBreakers», invitando i fan a «restare sintonizzati»: un messaggio criptico che potrebbe suggerire un ritorno in grande stile dell’ambizioso titolo.

Un annuncio che sembrerebbe particolarmente clamoroso, considerando che sono passati quasi 5 anni dalla chiusura del progetto: ricordiamo infatti che i server furono spenti il 19 settembre 2018.

Il progetto stava particolarmente a cuore al papà di Gears of War, che non è mai riuscito ad accettare l’idea che, nonostante le reazioni positive, il gioco fosse destinato a fallire a causa del numero insufficiente di giocatori.

Like, the team worked their ASSES off on it. I relocated many people from other parts of the world for it and the internet was like HAR HAR IT DOESN'T HAVE ENOUGH PLAYERS.

Meanwhile, studio craters and I have to deal with a year of crippling depression out of guilt.

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) April 13, 2023