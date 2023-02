Il finale alternativo di The Last of Us verrà svelato nel titolo multiplayer

Il nuovo The Last of Us multiplayer ha delle mire molto importanti, ma a quanto pare potrebbero essere ancora più importanti del previsto.

Legate strettamente al primo episodio (che potete scoprire su Amazon) e in particolare all’iconico finale del titolo di Naughty Dog.

Quello stesso finale che tra pochi giorni scopriranno anche gli spettatori di HBO, mentre gli episodi continuano ad essere colpiti da review bombing.

Serie che viene comunque amata generalmente, anche stando al volume delle ricerche che i fan stanno facendo online per sapere tutte le informazioni.

Da adesso ci saranno spoiler sulla trama dell’originale The Last of Us di Naughty Dog. Proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo.

Il finale di The Last of Us è forse una delle cose più iconiche della produzione di Naughty Dog. Quell’anticlimax rimasto nella storia e che, sicuramente, verrà ripreso da HBO.

In origine, però, la storia di Joel ed Ellie avrebbe dovuto avere un finale diverso, meno amaro, in cui i due sarebbero arrivati a San Francisco per stabilizzarsi una volta per tutte.

Questo finale potrebbe confluire nel multiplayer annunciato tempo fa, già in lavorazione da un po’, che sappiamo già avrà intenzione di essere un titolo più narrativo dei soliti multiplayer.

Come riporta The Gamer, infatti, sembra che ci sarà un collegamento tra The Last of Us multiplayer e il modo in cui sarebbe dovuta finire l’avventura principale in origine.

The Last of Us was originally going to end with Joel and Ellie settling down in San Francisco. And now, the upcoming TLOU MP game is set in SF! It would be interesting if the game's story could potentially follow this "town" of people. pic.twitter.com/vYTFE5RF7k — Naughty Dog Info (@NaughtyDogInfo) February 25, 2023

Recuperando proprio le dichiarazioni di Neil Druckmann di anni fa, relative al finale originale di The Last of Us, non è impossibile vedere un collegamento tra le due cose.

La location di San Francisco può sembrare casuale ma, visto che il titolo multiplayer sarà molto ambizioso dal punto di vista narrativo, non è da escludere il fatto che Naughty Dog possa approfittare dell’occasione per espandere la storia in questo modo.