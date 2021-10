Il film che “imita” The Last of Us diventerà un videogame

The Last of Us è sicuramente una pietra miliare assoluta, uno dei giochi più importanti tra quelli apparsi su console PlayStation.

L’avventura di Ellie e Joel, e in misura ancora maggiore il sequel, è un’esperienza davvero unica e imperdibile, con una trama e dei personaggi in grado di rimanere impressi per molto tempo.

Del resto, il primo episodio della serie sviluppata da Naughty Dog diventerà presto una serie TV HBO che promette di essere davvero molto fedele al gioco originale.

Senza contare che, proprio in questi giorni, qualcuno ha creato una sorprendente versione PSOne di The Last of Us, la quale ha fascino da vendere (nonostante gli ovvi limiti tecnici).

Ora, senza preavviso alcuno, Saber Interactive ha annunciato A Quiet Place, un nuovo videogioco horror ambientato nello stesso universo in cui si svolgono gli eventi dei film omonimi diretti da John Krasinski.

Ad occuparsi dello sviluppo del tie-in troviamo lo studio canadese iLLOGIKA (composto anche da ex dipendenti Ubisoft), in collaborazione con la software house statunitense EP1T0ME.

Dalle prime informazioni rilasciate, il gioco di A Quiet Place sarà un horror single player con una forte componente narrativa, con un primo teaser trailer che dovrebbe essere mostrato molto presto.

L’uscita del gioco è fissata genericamente nel corso del prossimo anno, sebbene al momento non si abbia una data più precisa.

A Quiet Place The first official video game based on Paramount Pictures’ terrifying blockbuster film franchise.

Experience a new untold story of survival in the A Quiet Place universe. Coming 2022 🤫 https://t.co/elwcPFnlE9 — A Quiet Place The Game (@AQuietPlaceGame) October 26, 2021

Curioso come i due film di A Quiet Place – usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2020 e prodotti da Paramount Pictures – siano neanche troppo velatamente ispirati proprio alle atmosfere di The Last of Us.

In un mondo post-apocalittico, una famiglia vive nel silenzio per nascondersi da nemici privi di vista ma dotati di un udito particolarmente sensibile (in maniera molto simile ai celebri Clicker del gioco Naughty Dog).

Il minimo sussurro può portare alla morte, cosa questa che costringe i sopravvissuti a una stregua lotta per la loro vita, in un mondo che vede l’umanità alla fine del suo percorso.

