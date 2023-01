Il film cancellato di The Last of Us aveva già le sue Ellie

La serie HBO su The Last of Us promette di essere uno dei migliori prodotti destinati al piccolo schermo, ma sono in molti a non sapere che il franchise avrebbe dovuto essere un film.

La serie racconterà la storia del primo episodio (che trovate nel remake PS5 su Amazon), cercando di essere davvero molto fedele al gioco targato Naughty Dog.

Anche guardando l’ultimo trailer doppiato in italiano, il quale sembra mettere in mostra un prodotto davvero molto simile al videogame, le aspettative solo chiaramente alle stelle.

Ora, come riportato su ResetEra, sembra infatti che due attrici erano già in lizza per il ruolo di Ellie, nel film cancellato di The Last of Us.

«Trovare Ellie è sempre stata un’impresa ardua. La serie aveva bisogno di qualcuno che potesse apparire “duro, vulnerabile e saggio oltre i propri anni e che avesse anche un potenziale di violenza», ha spiegato Druckmann nel corso di un’intervista con THR.

Hanno visto “decine e decine” di candidati per la parte. La co-protagonista di Game of Thrones, Maisie Williams, ha parlato con Druckmann per il ruolo di Ellie nell’adattamento cinematografico, così come Kaitlyn Dever (Booksmart).

Quando è arrivata la serie della HBO, tutti i precedenti possibili candidati erano fuori gioco, per cui la ricerca ha dovuto essere resettata da zero, con Bella Ramsey che ha infine ottenuto la parte.

La procedura di casting, adoperata da Craig Mazin di HBO e Neil Druckmann di Naughty Dog in maniera congiunta, ha quindi portato a scegliere la Ellie definitiva.

Dal canto nostro, siamo davvero molto curiosi di vedere la Ramsey al lavoro, in una serie che, tra l’altro, introdurrà anche degli elementi inediti rispetto al videogioco.

Infine, avete visto che Naughty Dog ha svelato poche ore fa una nuova concept art del misterioso multiplayer di The Last of Us, attualmente in lavorazione?