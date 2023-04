Il clone di The Last of Us è ancora vivo e presto potremo giocarci davvero

The Day Before, il nuovo ambizioso titolo di Fntastic noto come il “clone” di The Last of Us, ha vissuto settimane decisamente concitate.

Il progetto che sembra volersi ispirare fortemente a The Last of Us (trovate Part II su Amazon) ha lasciato perplessi tantissimi fan sull’effettiva bontà del gioco.

Pochi giorni dopo averne infatti svelato i requisiti di sistema, gli sviluppatori si sono visti bloccare improvvisamente la pagina ufficiale del gioco su Steam per una violazione del copyright.

Anche lo stesso team di sviluppo ha dubitato dell’esistenza di The Day Before, al punto che anche noi abbiamo iniziato a pensare che si trattasse di un enorme presa in giro. A quanto pare non è così, visto che a breve sarà possibile provare il gioco con mano grazie a una beta.

Come riportato anche da PC Games N, lo sviluppatore Fntastic ha annunciato che la beta di The Day Before sarà lanciata nel 2023 e promette di riportare il gioco su Steam.

Questo significa che presto dovrebbe essere possibile testare con mano lo sparatutto con gli zombie prima della data di uscita vera e propria del titolo.

«Sappiamo che molti di voi hanno atteso con impazienza l’uscita di questo gioco e vogliamo ringraziarvi per la vostra pazienza e il vostro sostegno durante il processo di sviluppo», scrive un amministratore di The Day Before su Discord, «Abbiamo lavorato duramente per garantire che il gioco soddisfi i nostri elevati standard e siamo certi che varrà la pena aspettare».

«Man mano che ci avviciniamo alla data di uscita, condurremo un beta test per il gioco. Questo darà ai giocatori l’opportunità di provare il gioco prima della sua uscita e di fornire un prezioso feedback che potremo utilizzare per migliorare il prodotto finale».

Infine: «E per coloro che si chiedono se il gioco sarà su Steam, sì, dovrebbe essere su Steam. Il team ci sta lavorando». Il post ribadisce anche la data di lancio di The Day Before, fissata al 10 novembre, confermando che il gioco uscirà ufficialmente quel giorno senza ulteriori ritardi. Staremo a vedere.

Ricordiamo che The Day Before aveva scatenato polemiche per essere stato sviluppato da diversi volontari non pagati, una diatriba che il team aveva provato a chiarire definitivamente, senza però riuscirci del tutto.