Il clone di The Last of Us accusa le “fake news”: «Distruggere è facile, creare è difficile»

The Day Before è ormai diventato un vero e proprio “caso” per la community: dopo le ultime vicende e in seguito all’ultimo trailer da 10 minuti, molti fan si sono convinti che l’ambizioso titolo di Fntastic in realtà non esisterebbe nemmeno

La produzione ha fatto discutere fin dal suo reveal per via di una grande somiglianza con The Last of Us (trovate il remake Part I su Amazon) e per un comparto tecnico che, in occasione dell’annuncio, sembrava davvero impressionante.

Tuttavia, il rinvio avvenuto per curiosi motivi di copyright e un video gameplay che non solo sembrava tecnicamente insufficiente, ma avrebbe perfino copiato un trailer di Call of Duty, hanno alimentato tantissimi sospetti nella community, con relative accuse di «truffa» lanciate agli sviluppatori.

Una polemica che ha provato molto gli sviluppatori, che hanno deciso di rispondere sui propri canali social accusando chi polemizza di aver condiviso “fake news” e disinformazione per screditarli.

Fntastic ha infatti commentato sui problemi dovuti alla presunta disinformazione, sottolineando che quando The Day Before uscirà vogliono aiutare nuovi sviluppatori a capire come combattere questo problema.

Le cosiddette «notizie false» avrebbero infatti causato un impatto mentale ai membri del team, spingendo gli autori a fare un’affermazione significativa sulla vicenda:

«Distruggere è facile. Creare è difficile».

Insomma, secondo il team la maggior parte delle critiche arrivate verso la loro direzione sarebbero semplicemente montature ad arte, e non semplicemente frutto di una pessima comunicazione o di informazioni poco chiare che — dopo il caso Abandoned — hanno fatto semplicemente alzare più di qualche campanello d’allarme.

Da parte nostra, non possiamo che continuare a seguire attentamente il progetto e augurarci che il team possa mettere definitivamente a tacere ogni possibile polemica, ma con molta probabilità sarà possibile mostrando solo lo sviluppo del gioco nei dettagli.

Fntastic in precedenza aveva già chiarito che i fan avrebbero finalmente scoperto la verità su The Day Before solo in occasione della sua uscita: vi terremo aggiornati se e quando questo giorno arriverà una volta per tutte.