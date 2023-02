Il campione del mondo Max Verstappen sposa EA, a partire dal nuovo casco

Ci sono sempre più videogiochi nel mondo della Formula 1. L’ultima novità in merito arriva da Electronic Arts – che, con Codemasters, è anche autrice dei videogiochi ufficiali del grande circus di corse automobilistiche. La compagnia ha infatti annunciato di avere un nuovo testimonial d’eccezione: è il due volte campione del mondo Max Verstappen.

Il fuoriclasse in forza alla Red Bull Racing, infatti, ha appena concluso un accordo con EA che porterà il celebre publisher di videogiochi perfino sul casco di Verstappen.

«L’accordo prevede anche la sponsorizzazione di Verstappen per la stagione 2023, con il marchio EA SPORTS sul suo casco da gara» ci ha spiegato il publisher, raggiungendoci con una nota ufficiale.

Il casco di Max Verstappen

«Che si tratti di giocare con i miei amici o di rimanere competitivi quando sono lontani dalla pista, EA SPORTS è sempre stata una parte importante della mia vita», ha commentato Max Verstappen, che scalda già i motori per difendere il titolo nella prossima stagione. «EA SPORTS è un’icona per tanti milioni di fan e sono orgoglioso di rappresentarli per la stagione 2023».

Verstappen era ovviamente uno degli uomini chiave anche nel roster di F1 2022 (che trovate su Amazon): il più recente videogioco ufficiale della F1 aveva colpito in positivo la nostra Giulia Garassino, che nella video recensione aveva lodato la quantità di contenuti e la scalabilità del modello di guida.

Come dicevamo, però, la F1 è sempre più videoludica non solo per i titoli su licenza ufficiale e la nuova sponsorizzazione di Verstappen – che creerà anche «contenuti all’interno del portfolio di EA Sports».

Vedremo quali altre novità videoludiche coinvolgeranno Verstappen ed EA

Qualche tempo fa, infatti, vi avevamo anche mostrato il peculiare casco di Lando Norris dedicato ad Halo, che si era fatto decisamente notare nella pit-lane del GP di Singapore.

In quel caso, l’iniziativa si era legata al mondo degli eSport, considerando che il giovane talento in forza alla McLaren è coinvolto in Quadrant, una compagnia che produce accessori per il gaming e il lifestyle.

Vedremo ora in quali altri modi Verstappen ed EA uniranno invece le forze in vista della nuova stagione. Per ora, sappiamo per certo che ci sarà un po’ di Electronic Arts in ogni circuito, quando vedremo un primo piano del campione del mondo olandese.