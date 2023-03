I veri funghi di Super Mario sarebbero come quelli di The Last of Us

Difficile immaginare l’innocenza di Super Mario come la brutalità di The Last of Us, eppure proprio i funghi sembrano legare i due franchise.

Merito del manga di Super Mario, da qualche tempo arrivato anche in Italia (pure su Amazon), che ha svelato un dettaglio a questo proposito.

Con il cordyceps di The Last of Us che, secondo un esperto, ha un fondo di verità nel modo in cui si infetta nella serie.

Un’idea che, secondo alcuni, ha anche dei risvolti misogini che non si sono spesso affrontati.

Il manga ufficiale di Super Mario ha dato una spiegazione all’esistenza degli iconici funghi e, come riporta Gamespot, sono davvero simili alle origini del cordyceps di The Last of Us.

Una pagina del manga di Super Mario 64, classe 1996, suggeriva una spiegazione per la nascita dei funghi, ed è molto inquietante.

Perché i funghi, secondo gli autori del manga, nascono da ogni Mario che muore nel tentativo di esplorare il Regno dei Funghi per salvare Peach.

A 1996 Super Mario 64 manga suggests that 1-Up Mushrooms grow from the bodies of dead Marios, perpetuating the cycle of life and death. pic.twitter.com/KjGsnig3hB — Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) March 23, 2023

Ogni Mario morto nel Regno dei Funghi alla fine diventa tutt’uno con la terra, e i loro corpi nutrono il suolo e producono i funghi 1-Up che il prossimo Mario avrebbe potuto consumare.

Come spiegato nel manga, questa è una teoria degli autori del fumetto (per altro molto ironico), e non è in alcun modo validata da Nintendo.

Chissà se verrà in qualche modo rielaborata nel prossimo film, che è sempre più vicino all’uscita e promette di raccontare una grandissima storia su Super Mario.

