I migliori notebook in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi, è questo diventato obbligatorio possedere un computer portatile più che un PC desktop, dato il mondo sempre più puntato verso il movimento e la versatilità nel quale ci troviamo. Sicuramente tutti voi vi sarete trovati nella situazione di dover scegliere un nuovo notebook da sostituire ad un modello più attempato oppure comprarne uno per la prima volta. Ovviamente, come sempre, oltre alle caratteristiche tecniche, è buona norma dare anche un’occhiata al prezzo ed è proprio per questo motivo che oggi, in questo articolo, raccogliamo le migliori offerte attualmente attive su Amazon che vi permetteranno di acquistare diversi prodotti risparmiando anche centinaia di euro.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Huawei MateBook X Pro 2020, proposto a soli 1.499,99€, rispetto ai 1.999€ di listino, permettendovi quindi di risparmiare ben 500€ sul suo acquisto. Il computer portatile è animato dal processore Intel i7-10510U di decima generazione, accompagnato da 16GB di RAM e 1TB di velocissimo SSD per l’archiviazione dei propri dati. A bordo troviamo anche una scheda grafica dedicata, in questo caso la NVIDIA GeForce MX250 con 2GB GDDR5. Huawei MateBook X Pro 2020 è dotato di un ottimo display da 13,9″ a risoluzione 3000×200 pixel che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva. Il notebook si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo con finiture sabbiate a taglio diamantato ed un peso di soli 1,33Kg, il tutto in soli 14,4mm di spessore.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in sconto e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai notebook su Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

