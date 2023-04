I migliori nemici della saga di Metal Gear Solid? Quelli dell’episodio incompreso

Metal Gear Solid è una saga in grado di lasciare un segno indelebile nel mondo dei videogiochi, oggi come ieri, tanto che sono moltissimi i fan che ancora ne parlano.

Dall’iconico Solid Snake, che potete anche avere al vostro fianco acquistando questa statua su Amazon, la serie è diventata icona dei videogiochi action stealth.

I fan della saga hanno avuto modo di vedere tantissimi personaggi, amarli e odiarli, vivere le loro vite e motivazioni (o immaginarli al contrario).

Ora, mentre molti giocatori continuano a scovare curiosità relative al primo capitolo, alcuni fan hanno deciso di discutere dei migliori nemici della saga di Metal Gear Solid.

Via Reddit, infatti, i fan della saga di Metal Gear si sono riuniti per decretare i migliori soldati avversari visti nell’intero franchise Konami.

Da quello che è possibile leggere spulciando il post, è interessante notare come tanti fan citino gli Arsenal Tengu di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, o comunque in generale proprio le guardie nemiche viste nel sequel delle avventure di Snake e Raiden, uscito originariamente su console PlayStation 2 ormai diversi anni fa.

Poco sotto, il thread originale in cui leggere la discussione in questione.

Curioso, come uno dei capitoli maggiormente “incompresi” della saga di Hideo Kojima sia stato rivalutato col tempo, al punto che anche i semplici soldati nemici hanno ora un fascino del tutto speciale.

Restando in tema MGS, diversi mesi fa Figurama ha mostrato il suo bellissimo Diocube delle dimensioni di 15 x 15 cm dedicato a una delle boss fight più famose di tutti i tempi.

Ma non è tutto: un fan particolarmente appassionato ha dato vita a una vera e propria versione in realtà virtuale della prima avventura di Solid Snake, davvero sorprendente.

Infine, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie ideata da Kojima, date un’occhiata alla nostra classifica, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.