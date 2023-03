I giochi horror più spaventosi di sempre? Un sondaggio rivela la top 10

Il mondo dei videogiochi ha visto tantissime saghe horror, ma quali sono i giochi horror più spaventosi di sempre? È possibile fare una classifica? Ovviamente sì.

Giusto tra qualche settimana arriverà Resident Evil 4 Remake, che pur non essendo un horror eccessivamente spaventoso è uno degli esponenti più importanti della saga (e potete acquistarlo su Amazon).

Certo non aiuta a spaventare la versione LEGO dell’introduzione, che per quanto bellissima è tutto meno che horror.

E mentre Silent Hill torna al cinema con un reboot che finalmente ha trovato anche i suoi attori principali, i giocatori si interrogano sui giochi horror più spaventosi.

Resident Evil, Silent Hill, Dead Space e le altre saghe horror, chi la spunta? La risposta arriva da un sondaggio che i videogiocatori hanno accolto con grande entusiasmo.

Tra 27mila giocatori, un campione comunque interessante, gli utenti sono stati chiamati a scegliere i giochi horror più spaventosi di sempre.

La classifica non è una grossa sorpresa, sebbene sia dominata praticamente da una manciata di nomi:

Silent Hill 1999 4,098 Dead Space 2008 3,559 Resident Evil 1996 3,129 Silent Hill 2 2001 3,118 Outlast 2013 2,710 Dead Space 2 2011 2,364 Resident Evil 4 2005 2,363 Amnesia: The Dark Descent 2010 2,272 Resident Evil 2 1998 1,957 Silent Hill 4: The Room 2004 1,904

Al primo posto, con oltre 4.000 voti, c’è Silent Hill, neanche a farci a posta.

Il titolo classe 1999 è rimasto indubbiamente nel cuore dei giocatori, che dall’epoca PlayStation non hanno ancora dimenticato le atmosfere inquietanti della saga di Konami.

Il secondo posto, a sorpresa, non è di Resident Evil ma di Dead Space. Altro franchise mai troppo elogiato che di recente è tornato con un remake, che non ha fatto altro che far tornare la nostalgia ai fan della saga. Oltre che spaventarli di nuovo.

A seguire c’è il capostipite della saga Capcom che, di una manciata di voti, batte addirittura l’amatissimo Silent Hill 2 come uno dei giochi horror più spaventosi.

Il franchise di Konami sta comunque vivendo una nuova giovinezza. Sono tanti i progetti che coinvolgono il franchise di Silent Hill, tra cui possibili esperimenti molto coraggiosi e interessanti.