I fan di Hogwarts Legacy criticano il nuovo gioco sul Quidditch, ma c’è un perché

L’annuncio di Harry Potter Quidditch Champions è arrivato un po’ come un fulmine a ciel sereno, visto che parliamo di un videogioco interamente basato sul Quidditch.

Il gioco ha fatto esplodere i cuori dei fan di Harry Potter che con Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon) sono rimasti delusi per l’assenza dello sport fittizio con le scope.

Questo perché, a qualche mese dall’uscita del gioco, il team di sviluppo aveva sommessamente confessato che il Quidditch non sarebbe stato incluso come promesso.

Un taglio che, a quanto pare, sarebbe stato deciso durante lo sviluppo, lasciando sperare che Hogwarts Legacy potesse ricevere un DLC dedicato. A quanto pare non sarà così, visto che l’annuncio di Quidditch Champions ha in ogni caso fatto storcere il naso a una fetta di fan.

Come riportato anche da Games Radar, sebbene Harry Potter Quidditch Champions sia in arrivo, alcuni fan di Hogwarts Legacy sono decisamente contrariati.

La scusa addotta in Hogwarts Legacy per l’assenza del Quidditch è che il preside Black ha cancellato il torneo di quell’anno, ma i giocatori hanno espresso l’idea che lo sport possa essere stato escluso nel gioco di proposito.

«Tempo di cospirazioni: L’unico motivo per cui non hanno inserito il Quidditch nel gioco è per poterlo vendere come gioco a sé stante», suggerisce un thread nel subreddit di Hogwarts Legacy. Con oltre mille upvotes, non sorprende che i commentatori siano d’accordo con questa teoria.

«Non credo che si possa definire una cospirazione; è abbastanza ovvio», ha scritto un utente in risposta, accompagnata da una clamorosa litania di gif di Piton che ritraggono l’enfatico “obviously” di Alan Rickman nel film Harry Potter e L’Ordine della Fenice.

Lo sviluppatore di giochi in pensione Troy Leavitt ha detto la sua: «Credo che il gioco sia stato lanciato per riempire il vuoto lasciato dalla sua assenza da Hogwarts Legacy, ma non prima che fosse chiaro che il Quidditch non sarebbe stato presente in HL».

E ancora: «non ero a conoscenza di nessuno sviluppatore che ci stesse lavorando», ha spiegato Leavitt, riferendosi al periodo mentre stava lavorando a HL, circa due anni fa.

In attesa dell’uscita del titolo aspettiamo le nuove feature di Hogwarts Legacy, titolo il cui successo ha dimostrato che il franchise di Harry Potter vivrà a lungo.

Ma non solo: l’utilizzo di una mod su Hogwarts Legacy avrebbe confermato una feature “cooperativa” tagliata dal gioco nelle fasi finali di sviluppo.