I fan di Assassin’s Creed supplicano Netflix di adattare la storia di Ezio

Netflix è al lavoro ormai da diversi anni su una serie dedicata ad Assassin’s Creed, sebbene lo show sia sparito dai radar ormai da troppi mesi.

Dopo l’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) la casa transalpina non ha alcuna intenzione di accantonare la saga sugli Assassini, a quanto pare neanche sul piccolo schermo.

Inizialmente si è parlato di una serie live-action, seguita da una serie animata utile ad ampliare l’universo narrativo di Assassin’s Creed.

Ora, nonostante lo showrunner di Assassin’s Creed di Netflix abbia di recente deciso di abbandonare la serie, i fan sembrano avere una richiesta specifica, nonostante tutto.

Come riportato anche da Gaming Bible, infatti, i fan su Reddit stanno già pregando Netflix di adattare fedelmente la storia di Ezio Auditore da Firenze, nel caso decidessero di coinvolgere il personaggio (tra i più amati del franchise).

«Immaginate se Netflix e Ubisoft adattassero la storia di Ezio in maniera fedele al materiale di partenza in stile The Last of Us», ha scritto “Electrical_Boss_7482”.

«Penso che nel complesso Ezio abbia [alcuni] dei migliori sviluppi del personaggio in tutti i media». Altri la pensano allo stesso modo: «Mi piacerebbe vederlo. Ci penso ogni maledetto giorno», ha commentato “Fraughty12”.

«Sarebbe un’idea carina ma dovrebbe essere vicina al materiale di partenza, potrebbe venire fuori qualcosa di buono», ha aggiunto “SPlRlT-“.

A questo punto, solo se – e quando – avremo maggiori informazioni sulla serie Netflix potremo scoprire se i desideri dei fan saranno esauditi.

Restando in tema Assassini made in Ubisoft, alcuni fan hanno segnalato che i loro preordini per la Collector’s Edition di Assassin’s Creed Mirage sono stati improvvisamente cancellati.

Ma non solo: il direttore creativo di Mirage ha di recente confermato che il prossimo gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».

E se Mirage resta quindi il capitolo più atteso del momento, qualcuno ha già pensato di fare paragoni tra AC Red e un’amata esclusiva PlayStation.