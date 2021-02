Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

I, AI è uno shooter verticale sviluppato da Satur Entertainment reso disponibile sul mercato per Switch, PS4, Xbox One e PC. Come il nome del gioco può suggerire, siamo una Intelligenza Artificiale la quale, e tramite un breve e sbrigativo incipit, scopriamo esser stata creata su una stazione spaziale militare che crea armi di distruzioni di massa. Divenuta autocosciente, tenta la fuga dai laboratori nei quali si trova impossessandosi di una navicella in cerca di libertà verso lo stargate. Ovviamente la strada verso il nostro obiettivo non sarà semplice e dopo il primissimo e semplice livello del tutto introduttivo dovremo farci largo attraverso ulteriori 19 livelli pieni zeppi di nemici pronti ad ostacolarci.

La struttura di gioco è molto semplice e classica per giochi di questo genere: lo scenario avanzerà in modo progressivo, verticalmente, e man mano ci verranno scagliati contro dalla parte alta dello schermo nemici da sconfiggere. Ogni livello presenterà poi una difficoltà sempre maggiore ed in alcune occasioni anche nuove tipologie di nemici. Insomma, proprio quello che uno si aspetta da questo genere di giochi che oramai son presenti sul mercato da decine di anni. Una struttura quindi di base, come detto, molto classica a livelli da completare senza checkpoint ma con alcune diversità rispetto ai “vecchi antenati” del genere. Il titolo presenta un sistema di upgrade della nostra navicella basato su frammenti che verranno rilasciati da ogni nemico nel luogo in cui vengono distrutti e spetterà a noi poi raccoglierli andando nei loro pressi. Dal menù di selezione livello potremo poi spenderli per potenziarci sotto numerosi aspetti divisi principalmente in 3 gruppi:

un gruppo per potenziare la nostra potenza di fuoco (aumentandone la cadenza ed aggiungendo ad esso altre due tipologie di proiettili al fuoco automatico);

un gruppo per potenziare la difesa (armatura ed una navicella extra fino ad un massimo di due da utilizzare come extra vita in caso di sconfitta nel livello);

un gruppo riguardante l’acquisto ed il potenziamento delle abilità speciali le quali sono complessivamente 5. Ad ogni livello verrà fornito un utilizzo per ognuna delle abilità acquistate con eventuali drop del tutto casuali da parte dei nemici.

I, AI premia il grinding più che la bravura del giocatore

E’ sui frammenti raccolti e sulla percentuale di nemici eliminati che si baserà la valutazione finale che ci verrà assegnata al termine del livello. Non vi sarà alcun punteggio numerico che premierà la nostra bravura nell’effettuare combo, quasi a sottolineare come il focus principale del gioco sia solo quello di riuscire a portarlo a termine o, al massimo, tentare di completare i livelli eliminando tutti i nemici raccogliendo il maggior numero possibile di frammenti. Con 3 livelli di difficoltà selezionabili, il gioco si presta ad essere fruibile per un pubblico abbastanza ampio, specialmente novizi del genere. Questo bilanciamento della difficoltà unito al sistema ad upgrade però, oltre a non essere nulla di innovativo, presta il fianco ad un problema abbastanza rilevante: completare un livello premierà certamente la vostra bravura, però ben di più verrà premiato il grind e la rincorsa all’upgrade.

L’aggressività e la presenza di nemici non è mai proporzionale al nostro equipaggiamento, ma resta sempre fissa e quindi il vecchio trial&error degli antenati che portava il giocatore ad impegnarsi, concentrarsi e studiare i livelli e boss viene decisamente meno in quanto basterà aumentare le nostre statistiche per poter avanzare in modo molto più agevole senza doversi realmente impegnare a fondo per portare a termine il livello.

Se da un lato le boss fight, presenti alla fine di quasi tutti i livelli sono abbastanza soddisfacenti e diversificate (anche se non proprio di molto) sia dal lato del design che quello dei pattern d’attacco, i nemici comuni che affronteremo non lo saranno altrettanto e presenteranno sempre gli stessi pattern d’attacco. Gli sviluppatori sono stati bravi a mescolarne la presenza nei tempi e nei modi, ma non abbastanza da evitare l’insorgere di una certa ripetitività che purtroppo mina l’esperienza di gioco.

Anche dal lato sonoro poteva esser fatto decisamente di più e ben presto il ripetitivo suono dell’arma principale vi risulterà alquanto fastidioso e personalmente consiglio fin da subito quantomeno di abbassarlo notevolmente.

VOTO: 5,5