Humble Bundle: sino al 90% di sconto sui titoli Bandai Namco

Humble Bundle ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare titoli Bandai Namco a prezzi davvero eccezionali con sconti che arrivano sino al 90%

La selezione di videogiochi Bandai Namco è piuttosto vasta ed iniziamo con Dragon Ball Z: Kakarot, che potete acquistare a soli 19,79€, con uno sconto del 67% sul prezzo di listino, ripercorrete la storia di Goku e dei guerrieri Z. Oltre a rivivere battaglie memorabili, potrete esplorare il mondo di Dragon Ball Z cacciando, pescando, mangiando e allenandovi con Goku, Gohan, Vegeta e gli altri.

A soli 16,49€, rispetto ai 49,99€ di listino, potete mettere le mani su Captain Tsubasa: Rise of New Champions, titoolo che ripropone fedelmente i personaggi, le situazioni e le migliori scene come viste nell’opera originale di Yoichi Takahashi, il tutto in una struttura da gioco di calcio arcade, volutamente agli antipodi da qualsiasi tipo di simulazione, votato alla spettacolarità, al divertimento, alle mosse speciali ed alla messa in scena esagerata che l’opera originale ci ha da sempre abituato.

I prezzi proposti da Humble Bundle sono senza dubbio tra i più bassi della rete nella promozione dedicata a Bandai Namco trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. In particolar modo, molti titoli sono acquistabili nella loro edizione comprensiva con tutti i DLC, nel caso vogliate godervi l’esperienza completa.

La nostra selezione

