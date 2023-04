Horizon Forbidden West, l’update 1.21 è solo su PS5 e aggiunge tante feature: ecco le novità

In occasione del lancio ufficiale del DLC Burning Shores, Guerrilla ha svelato l’aggiornamento 1.21 di Horizon Forbidden West, confermando anche che questa patch non sarà disponibile per tutti gli utenti.

Gli sviluppatori hanno infatti svelato che la nuova patch, già disponibile per il download, è applicabile solo per la versione PS5 dell’ultima avventura di Aloy (che trovate su Amazon): una scelta che farà certamente discutere, dato che non è legata solo al lancio dell’espansione.

Oltre al già citato supporto a Burning Shores — disponibile già da oggi, come ricordava l’apposito trailer di lancio — Guerrilla ha infatti deciso di introdurre tante utili feature valide anche per l’avventura base, a patto di giocare su PS5.

Nel changelog ufficiale pubblicato sul forum Reddit al seguente indirizzo, il team sottolinea di aver aggiunto diverse feature di accessibilità, oltre a una nuova interessante e utile feature: adesso potrete attivare l’auto pick-up per raccogliere automaticamente loot e ricompense senza interrompere la vostra esperienza di gioco.

La patch 1.21 di Horizon Forbidden West aggiunge utili feature e introduce il supporto a Burning Shores.

Un’altra feature interessante decide di venire incontro anche a chi soffre di talassofobia, ovvero aver paura del mare — un aspetto che può diventare problematico in diverse sezioni del gioco, ambientate in acque profonde.

Per questo motivo, Guerrilla ha deciso di aggiungere una modalità apposita che consente di poter respirare sott’acqua all’infinito fin dai primi momenti di gioco, oltre ad aumentare generalmente la visibilità in queste sezioni.

Si tratta dunque di un’aggiunta inclusiva particolarmente interessante, insieme ad ulteriori aggiunte legate all’accessibilità e al pick-up automatico: motivo per il quale può sembrare sorprendente scoprire che il team ha deciso di non implementare questa patch su PS4.

Al momento non è arrivata alcuna spiegazione ufficiale sulle motivazioni del lancio solo su console next-gen, né è chiaro se queste feature arriveranno mai sulle console della precedente generazione, ma appare evidente che il team vuole concentrarsi esclusivamente su PS5, come era già stato ribadito per giustificare il lancio di Burning Shores solo per la nuova generazione.

Ricordiamo che l’ultima avventura di Aloy è stata premiata da alcuni esperti come il gioco con la miglior grafica dello scorso anno: un traguardo decisamente niente male, che a livello tecnico potrebbe diventare ancora superiore grazie al lancio dell’espansione solo su PS5.