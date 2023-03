Hogwarts Legacy può essere giocato con una visuale del tutto nuova (grazie ai fan)

Hogwarts Legacy, l’avventura ambientata nell’universo di Harry Potter, è arrivata ormai da diverse settimane, tanto che i fan hanno deciso di renderla ancora più originale grazie alle consuete mod.

Il titolo sviluppato da Avalanche (che potete fare vostro su Amazon a prezzo davvero notevole) sta divertendo gli appassionati al Wizarding World.

Ora, dopo che alcuni fan di Hogwarts Legacy si sono dilettati a migliorare gli effetti Ray-Tracing del gioco, per un risultato realmente sorprendente, è il momento di un cambiamento ancora più significativo.

Come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno ha ben pensato di dare modo di giocare al titolo ambientato nel castello di magia e stregoneria grazie a un’inedita visuale in soggettiva.

Il modder ‘YouYouTheBoxx’ ha rilasciato una nuova versione della Customizable Cameras Mod per Hogwarts Legacy che offre una vera e propria modalità in prima persona.

Grazie a questa mod, i giocatori PC possono ora sperimentare il gioco in un modo completamente diverso. Tuttavia, come avrete capito, non si tratta di una mod first person del tutto perfetta, pertanto potrebbero verificarsi alcuni difetti e bug durante le scorribande magiche in prima persona.

Si tratta in ogni caso di una mod imperdibile, soprattutto se avete già finito il gioco. Inutile dire che vi consigliamo vivamente di scaricarla (da questo indirizzo), mentre poco sotto trovate anche un video che la mostra in azione.

Restando in tema, Harry Potter in persona è arrivato da poco nel mondo di Hogwarts Legacy proprio grazie ad una mod, che permette di giocare nei panni del famosissimo mago.

Ma non solo: sempre grazie a una nuova mod di Hogwarts Legacy ora gli incantesimi prenderanno vita dalla vostra voce, che darete al vostro personaggio.

Infine, ricordiamo che l’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World è diventato il gioco single player più visto di sempre su Twitch, battendo perfino il record detenuto in precedenza da un big come Cyberpunk 2077.