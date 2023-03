Hogwarts Legacy ha “rovinato” il volto di un giocatore (e nessuno ha idea del perché)

Hogwarts Legacy ha offerto a molti fan cresciuti con la saga di Harry Potter il viaggio magico che stavano aspettando, ma un videogioco di tale portata è spesso accompagnato da bug, alcuni dei quali si rivelano particolarmente bizzarri.

L’ultimo adattamento del Wizarding World (lo trovate in sconto su Amazon) permette infatti di creare il proprio mago o strega con un character editor particolarmente ben realizzato, ma un fan ha dovuto fare i conti con un errore che sembra aver “rovinato” permanentemente il suo volto.

E no, non stiamo parlando di chi si è “trasformato” in un rospo — almeno in quel caso la soluzione esisteva — ma di un errore molto più serio che ha integrato un curioso motivo sul viso di un giocatore.

Game Rant segnala infatti la curiosa disavventura dell’utente Reddit d3vourm3nt, che si è ritrovato improvvisamente un motivo ovale continuo lungo tutto il volto, come se emergesse direttamente dalla propria pelle.

È come se il protagonista di Hogwarts Legacy avesse sotto pelle una bizzarra maglia metallica lungo tutto il volto: potete osservare questo bizzarro risultato nella seguente foto scattata dall’utente coinvolto dal bug.

Il giocatore ha già ammesso di non avere la minima idea di come sia accadutoi tale errore, ma di essersi ritrovato con questo bizzarro motivo all’improvviso e di non essere riuscito a trovare una soluzione per sistemarlo.

Sembra infatti che questa “personalizzazione” sia diventata permanente e nemmeno un riavvio o il caricamento di un salvataggio riesce a sistemare un volto ormai “rovinato”.

Stando ad altri giocatori che hanno riscontrato problemi simili, pare che il bug potrebbe scomparire da solo all’improvviso esattamente come è comparso, ma le circostanze per cui si verificherebbe restano ancora un “magico” mistero.

Vedremo se nelle prossime settimane arriverà un aggiornamento in grado di sistemare questo problema: nel frattempo, se doveste incappare anche voi in questo bug, vi consigliamo di non salvare la partita per provare a impedirne la ricomparsa.

E chissà se un update non possa permettere anche di cambiare la propria bacchetta magica: molti utenti hanno espresso il desiderio di poterla modificare, dato che la scelta è attualmente permanente.

In ogni caso, gli sviluppatori sono attualmente impegnati nel realizzare i porting delle versioni old-gen: proprio nelle scorse ore è stato annunciato un nuovo rinvio per le edizioni PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy.