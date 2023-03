Hitman si ferma e l’Agente 47 va in pensione, ma c’è una buona notizia

Hitman è tornato negli ultimi anni con una saga che ha avuto il suo successo ma che, per il momento, non continuerà con altri episodi.

L’assassino più famoso dei videogiochi è ritornato per l’ultima volta con un terzo capitolo (che trovate su Amazon) che ha chiuso il World of Assassination con il botto.

IO Interactive ha comunque rimesso le mani sulla serie di recente in una versione inedita, con tanto di modalità nuove per rinvigorire l’interesse degli appassionati di videogiochi stealth.

L’iconico (come la Coca-Cola almeno) personaggio potrebbe andare in pensione quindi per sempre a quanto pare.

Come riporta VGC, IO Interactive ha detto con una certa chiarezza che i fan di Hitman non si dovrebbero aspettare un prossimo episodio molto presto.

La buona notizia che è il World of Assassination, l’attuale trilogia, verrà ancora supportata con nuovi contenuti, ma l’Agente 47 non tornerà in azione con nuove missioni.

IO Interactive ha dichiarato di voler sperimentare con la sua piattaforma, che al momento include i tre Hitman della trilogia, aggiungendo nuovi contenuti.

A svelarlo è Christian Elverdam, co-proprietario e chief creative officer di IO Interactive:

«Abbiamo una piattaforma così meravigliosa in cui possiamo continuare a sperimentare per vedere cosa può fare la formula, e cosa si aspettano le persone da essa.»

Contestualmente, Elverdam aggiunge che IO Interactive intende concentrare i propri sforzi su Project 007, titolo annunciato molto tempo fa e che al momento è scomparso.

Relativamente a Hitman, Elverdam ha aggiunto:

«In questo momento un nuovo importante gioco di Hitman è un po’ in pausa, poiché stiamo costruendo un’altra fantasia di agenti che sta anche occupando molto del nostro tempo. Ma ovviamente torneremo all’amato Agente 47. È ancora molto nel cuore di questa compagnia.»

L’Agente 47 si prende una pausa mentre la World of Assassination continuerà comunque ad evolversi, prima o poi ci sarà anche un videogioco su James Bond e, di recente, IO Interactive ha anche annunciato un MMO fantasy a sorpresa, molto promettente.