Hideo Kojima ha scelto ciò di cui va più fiero, ed è una sorpresa

Da quando Hideo Kojima ha aperto il suo podcast è molto più chiacchierone, ovviamente, e per questo si pronuncia molto più spesso sulla sua carriera.

Il creatore della saga di Metal Gear Solid, che trovate su Amazon, ha trovato decisamente una nuova giovinezza dopo Death Stranding.

Titolo che è stato difficile da assimilare anche per gli stessi fan di Hideo Kojima, nonché per chi ha lavorato con lui che, come rivela il designer, non capirono il titolo.

E se di recente Kojima ha parlato anche dei suoi vecchi progetti, che non ama decisamente allo stesso modo, di recente ha raccontato qual è, secondo lui, la sua invenzione migliore.

Il codec, da Metal Gear Solid.

In uno dei suoi soliti flussi di coscienza che affida a Twitter, Hideo Kojima ha parlato dell’invenzione che lo rende più fiero.

1/2

The radio communication system was one of my greatest inventions.

Players infiltrate enemy territory alone. In team infiltration, it is difficult to control NPCs. So I thought it would be possible to support the player with only the voice, without drawing, https://t.co/qKCk3FV4B5

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 31, 2023