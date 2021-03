Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Heroes of Hammerwatch Ultimate Edition, sviluppato dai ragazzi di Crackshell e pubblicato da BlitWorks, è il sequel di Hammerwatch del 2013 e ci porta nella città di Outlook in cui si trova la Guglia, il centro delle nostre avventure. Il titolo protagonista della nostra recensione non è il classico titolo indie dalla durata scarsa, infatti per arrivare alla fine dello stesso e sbloccare tutto quanto ci vorranno veramente tantissime ore. Punitivo sì, ma molto appagante, vediamo più a fondo perché questo rougelike ci ha piacevolmente colpito.

Appena avviato il gioco, avremo la possibilità di scegliere la nostra classe (4 disponibili inizialmente, altre 3 le sbloccheremo in seguito a determinate azioni), ognuna veramente ben differenziata nonostante i classici archetipi del genere. Potremo, inoltre, scegliere anche il nostro nome e l’aspetto estetico.

Fatto ciò ci ritroveremo nella città del gioco, una sorta di grande hub, che dovremo ricostruire grazie al loot che troveremo nei vari dungeon, in modo da sbloccare vari mercanti che ci permetteranno poi di potenziare il nostro eroe, la nostra armatura, gli incantesimi, etc. e acquistare oggetti prima di partire alla volta del prossimo dungeon. Con il proseguire dell’avventura inoltre, sbloccheremo abilità attive e passive che permettono di applicare diverse strategie, dal cosiddetto maestro delle skill.

Parlando dei dungeon veri e propri, dove si entra nel cuore dell’azione, questi sono procedurali e, se da un lato ciò penalizza il prodotto per quanto riguarda personalità e identità, nonostante i vari biomi, dall’altro stimola la rigiocabilità, facendo scattare nel videogiocatore quella sensazione di assuefazione su cui puntano i giochi di questo genere.

Heroes of Hammerwatch Ultimate Edition da il meglio di sé in coop con altri giocatori

Parlando del gameplay nudo e crudo, grazie alle differenti classi riesce ad essere molto variegato e stimolante, dal combattimento corpo a corpo, con il paladino, a quello a distanza, con il ranger, passando per lo stregone che svolge il ruolo del personaggio di supporto. Tuttavia, Heroes of Hammerwatch, come accennato in apertura, è un titolo difficile, che richiede molta dedizione, anche a causa della crescita lenta dei nostri eroi. Morire sarà all’ordine del giorno, ed ogni morte comporta la perdita totale di tutti i materiali, minerali, oggetti, monete… l’esperienza, sia in-game, sia reale, è l’unica cosa che ci resterà e che ci aiuterà a migliorare in modo da vendicarci subito dopo, creando quel loop assuefacente di cui sopra.

Ma il picco di divertimento si raggiunge giocando l’avventura con altri 3 giocatori, che siano utenti della nostra lista amici o altri giocatori trovati nelle lobby. Combinare i proprio poteri con quelli di un altro giocatore per avere la meglio sui nemici è veramente molto appagante.

Per quanto riguarda la parte ludica, da segnalare la presenza di un NG+ o attività secondarie carine come le arene nella seconda regione del gioco (deserto) dove avremo delle serie di nemici da sconfiggere e una volta finiti tutti i round guadagneremo le nostre belle ricompense.

Graficamente il gioco si presenta con una pixel-art molto elementare, che non spicca per originalità. La visuale isometrica aiuta tantissimo la leggibilità della frenetica azione a schermo. Colonna sonora senza infamia e senza lode, fa il suo, ma senza eccellere. Infine, da segnalare che la Ultimate Edition contiene di base tutti i DLC usciti nel corso dei vari mesi.

VOTO: 7,5