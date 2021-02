Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Habroxia 2 è la seconda incarnazione della serie di sparatutto spaziali old school sviluppata da Lillymo Games e edita da EastAsiaSoft. Da amante del genere e del primo capitolo, sin dall’annuncio sono sempre stato interessato a questo sequel e dopo averlo provato sono rimasto molto soddisfatto, nonostante non innovi nulla.

Il gameplay di base è quello del primo capitolo, solo che ora i livelli sono più vari in quanto ognuno di essi ha diverse fasi e quindi si passa dallo scorrimento orizzontale a quello verticale con maggiore dinamicità, fino ad arrivare al classico boss di fine livello.

Distruggendo tutto ciò che vediamo a schermo, che siano nemici o semplici rocce, otterremo power-up di varia natura (scudo, laser, bombe, etc.) o crediti per migliorare salute o velocità della navicella, ratio di fuoco, dimensione degli spari, etc. Proprio per questo motivo il gioco non è mai frustrante, le uniche difficoltà le potremo riscontrare contro i boss di fine livello.

Ad aumentare la longevità e rigiocabilità del titolo, segnaliamo che alcuni livelli hanno un doppio boss e a seconda di quale sconfiggeremo sceglieremo una route piuttosto che un’altra e che ogni livello ha un collezionabile. Inoltre, nonostante non esistano selettori di difficoltà, completando la prima volta la campagna verrà reso disponibile il New Game Plus, con noi che manteniamo tutti i potenziamenti della prima run e i nemici che si adeguano di conseguenza, oltre a due nuove modalità di gioco.

La prima è la Boss Rush Mode, modalità che come suggerisce il nome ci vedrà affrontare tutti e 22 i boss del gioco di fila. La modalità è molto ben bilanciata, con boss che hanno barre di salute diverse rispetto alla modalità principale. La seconda è la Boost Rush Mode che presenta un solo livello in cui la navicella partirà a razzo senza poter sparare e l’obiettivo è quello di evitare le rocce.

Graficamente è molto piacevole, il gioco sprizza retro vibes da ogni pixel. Soundtrack carina e comparto tecnico perfetto (anche ovviamente direi, vista la natura del titolo), con zero cali di frame. Per finire, segnalo la presenza di una lista trofei molto semplice che sarà un plus per i cacciatori di trofei.

VOTO: 8