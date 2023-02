GTA The Trilogy The Defintive Edition al prezzo più basso di sempre! Oltre il 70% di sconto!

Avete mai avuto la possibilità di sperimentare o desiderate giocare nuovamente alla trilogia di Grand Theft Auto che era originariamente disponibile su PS2, Xbox e PC? Se la risposta è sì, allora oggi è il vostro giorno fortunato! Sul noto portale e-commerce Amazon, potete acquistare Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ad un prezzo eccezionale che non potete proprio farvi sfuggire!

La compilation Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition include le versioni rimasterizzate di tre grandi classici: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

GTA III, il primo gioco della serie in 3D, vi porterà nella metropoli di Liberty City, dove potrete immergervi in un mondo criminale e vagare liberamente per le strade. Potrete compiere rapine e vivere esperienze mozzafiato, in un titolo che ha fatto la storia dei videogiochi. GTA: Vice City, invece, vi trasporterà nella Miami degli anni ’80, in una città piena di luci al neon e di opportunità per un giovane ambizioso come Tommy Vercetti, protagonista della storia. In questa versione rimasterizzata, i controlli sono stati rivisti e la grafica è stata migliorata, per una esperienza di gioco al passo con i tempi.

Infine, con GTA: San Andreas, ci sposteremo negli anni ’90, in una California immaginaria chiamata San Andreas. Qui, il protagonista Carl “CJ” Johnson dovrà attraversare lo stato per salvare la sua famiglia e conquistare il controllo della città. La rimasterizzazione di questo gioco vi farà rivivere le emozioni dell’originale, ma con una grafica e una giocabilità perfezionate.

Di solito, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition viene venduto al prezzo di 61€, ma oggi è possibile acquistarlo a soli 16,35€ con uno sconto del 72%, risparmiando così quasi 45€. Questa è un’opportunità unica per avere tra le proprie mani una delle trilogie più famose del mondo dei videogiochi ad un prezzo decisamente conveniente.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.