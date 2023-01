GTA San Andreas diventa un film ricco di star di Hollywood, grazie alle IA

GTA San Andreas è uno dei capitoli più amati dai fan, tanto che ora qualcuno ha dato vita a una sorta di film anni ’90 usando la tecnologia delle IA.

Se già GTA V (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) è tornato in una nuova versione pensata esplicitamente per le console di nuova generazione, gli appassionati non hanno dimenticato lo storico terzo capitolo a 128-bit.

Rivisto anche nella discussa GTA Trilogy The Definitive Edition, ossia la versione riveduta e corretta della trilogia dedicata ai classici, è ora il turno di un omaggio davvero molto particolare.0

Questo senza dimenticare anche che proprio San Andreas è stato trasformato in un progetto in Unreal Engine, sebbene immaginarlo come vera e propria pellicola anni ottanta fa tutto un altro effetto.

TeaserPlay, creator già noto ai più, ha infatti pubblicato un sorprendente filmato in cui possiamo ammirare alcune immagini di un ipotetico film anni ’90 dedicato a GTA San Andreas.

«Cosa succederebbe se il film di GTA San Andreas fosse stato realizzato negli anni ’90?», chiede l’autore del video. «Lo abbiamo immaginato con l’aiuto delle IA e abbiamo ottenuto questo risultato, che speriamo vi piaccia».

Poco sotto, il filmato in questione:

Questo il cast di attori – rigorosamente anni novanta – scelto da TeaserPlay per questo fan movie dedicato a San Andreas:

Jamie Foxx nel ruolo di Carl Johnson

nel ruolo di Carl Johnson Easy E nel ruolo di Ryder

nel ruolo di Ryder Ice Cube nel ruolo di Sweet

nel ruolo di Sweet Samuel L. Jackson nel ruolo dell’agente Tempenny

nel ruolo dell’agente Tempenny Philip Seymour Hoffman nel ruolo di Eddie Pulaski

nel ruolo di Eddie Pulaski Faizon Love nel ruolo di Big Smoke

Restando in tema, di recente anche The Witcher ha ricevuto lo stesso trattamento, diventando un film dark fantasy anni ’80 grazie all’ausilio delle IA.

Ma non solo: anche Bloodborne è finito per diventare un ipotetico lungometraggio del secolo scorso, per un risultato finale decisamente unico e inquietante.