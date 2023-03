GTA 6, la finestra di lancio potrebbe essere stata svelata da un insider

Continua ancora il silenzio assordante sullo sviluppo di GTA 6 da parte di Rockstar Games e Take-Two: al momento abbiamo ben poche informazioni su quello che si sta già rivelando uno dei prodotti videoludici più attesi di sempre, senza che si sia ancora nemmeno mostrato in via ufficiale.

Le poche informazioni attualmente disponibili sul successore di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) sono infatti arrivate attraverso il clamoroso mega-leak degli scorsi mesi, insieme naturalmente alle informazioni arrivate dagli insider di turno.

Uno di questi si è già dimostrato affidabile e particolarmente vicino al mondo Rockstar Games e, secondo quanto riportato da Dexerto, ora potrebbe aver svelato anche la presunta finestra di lancio del sesto capitolo.

Dopo aver già sottolineato che il leak ci avrebbe già svelato alcune novità sulle feature del nuovo GTA Online, l’insider Tez2 riporta che l’attuale finestra di lancio di GTA 6 sarebbe stata segnata per fine 2024, ma potrebbe essere protagonista di un rinvio nel breve termine.

Secondo quanto segnalato dall’insider, dipenderà tutto dalla quantità di lavoro che Rockstar Games riuscirà a realizzare e dalle tempistiche, ma è attualmente improbabile che il lancio possa essere spostato oltre i primi mesi del 2025.

Tez2 ritiene infatti che la dirigenza non possa permettersi un rinvio a fine 2025 o addirittura 2026: se la situazione dovesse dunque rivelarsi particolarmente problematica, gli sviluppatori potrebbero dover implementare alcune misure drastiche.

Per poter rispettare tale tabella di marcia, l’insider Tez2 ritiene che Rockstar Games potrebbe perfino decidere di tagliare alcuni contenuti di gioco previsti per la versione base, per poi rivenderli successivamente come espansioni.

Una strategia che consentirebbe di rispettare le tempistiche previste e di dare maggior tempo agli sviluppatori per realizzare tutti i contenuti, aggiornando conseguentemente anche GTA 6 nel tempo.

Naturalmente, come sempre accade in questi casi, vi invitiamo a prendere queste rivelazioni con le dovute precauzioni, dato che non è ancora arrivato alcun commento ufficiale in supporto di questa teoria.

Nel frattempo, pare che Rockstar Games abbia assunto diversi ingegneri per realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto in un videogioco. Inoltre, qualora servissero conferme al riguardo, Take-Two ha già confermato che GTA 6 non sarà disponibile gratis al lancio, ma non ha escluso che in futuro possa arrivare su PS Plus o Game Pass.