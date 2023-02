GTA 6, il mega leak avrebbe svelato anche novità sul nuovo GTA Online

Il clamoroso mega leak di GTA 6 ha permesso a molti fan e addetti ai lavori di osservare i lavori di Rockstar Games nelle fasi iniziali, avendo così anche alcune anticipazioni sulle possibili feature in arrivo.

Tra gli oltre 90 filmati diffusi in tale occasione sarebbe stata svelata anche una possibile anteprima del successore di GTA Online, la modalità che ha consentito al quinto capitolo (trovate la versione next-gen su Amazon) di diventare uno dei titoli più giocati di sempre per tantissimi anni.

Secondo quanto riportato dall’affidabile insider Tez2 su GTAForums (via Dexerto), uno dei filmati avrebbe mostrato proprio la lobby della nuova modalità multiplayer in azione, svelando anche il numero massimo di giocatori che possono unirsi alla partita.

Uno dei dettagli nel video mostrerebbe infatti la dicitura «PL: 2/32»: secondo Tez2 significherebbe che la dimensione della lobby sarà uguale a quella del primo GTA Online e di Red Dead Online, ovvero 30 giocatori con 2 slot extra per gli spettatori.

Allo stato attuale sembra inoltre molto improbabile che possa essere ampliato: il filmato in questione risalirebbe infatti proprio allo scorso maggio, ma queste modifiche ai server andrebbero implementate molto prima dell’effettivo lancio di un titolo così importante.

Sembra inoltre che alcune precedenti scoperte potrebbero aver rivelato che i servizi utilizzati saranno quasi del tutto identici a quelli offerti su Red Dead Online: i fan non dovrebbero dunque aspettarsi grandi novità a livello infrastrutturale, ma solo a livello di gameplay effettivo.

Naturalmente non possiamo che ricordarvi che al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni e non possiamo sapere con certezza se i piani cambieranno rispetto al precedente leak: vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per eventuali aggiornamenti.

La clamorosa fuga di notizie ha comprensibilmente causato non pochi danni a Take Two e Rockstar Games, soprattutto a livello emotivo per gli sviluppatori: non sappiamo quando sarà effettivamente svelato ufficialmente, ma i fan sono convinti che ormai manchi poco all’annuncio.

In ogni caso, il publisher ha già chiarito che GTA 6 non sarà disponibile gratis al day one su servizi in abbonamento come Game Pass e PlayStation Plus, ma che per il futuro non esclude alcuna possibile opzione.