GTA 4, misterioso aggiornamento in dirittura d’arrivo

Uno dei capitoli della saga di Grand Theft Auto più discussi di sempre è sicuramente GTA 4 (o GTA IV), l’avventura di Niko Bellic e sequel di GTA San Andreas.

Il capitolo ambientato a Liberty City (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) è uno di quei giochi che ha spaccato la fanbase da molti anni.

Nel gioco, all’interno del quale molti continuano a trovanre feature inedite, è ancora tenuto in forte considerazione dai giocatori di tutto il mondo.

Ora, tra una versione next-gen dei fan e l’altra, qualcuno avrebbe anticipato un misterioso aggiornamento in arrivo proprio per Grand Theft Auto IV su PC.

Il noto insider di Rockstar ‘Ben’ ha infatti reso noto sul suo profilo social personale che GTA 4 potrebbe ricevere a breve e in maniera decisamente inaspettata un aggiornamento relativo alla versione PC.

Alcune modifiche provenienti dal database ufficiale di Steam avrebbero anticipato che un aggiornamento di qualche tipo starebbe attraversando tutte le fasi di test, tanto che la sua pubblicazione sarebbe ormai imminente.

Poco sotto, il tweet di Ben che confermerebbe la notizia, ancora prima di ufficialità:

New update in development for GTAIV (…yes GTA4).

It has hit qalive after days of testing through the qabeta branch. This update will most likely include new security fixes. pic.twitter.com/j3IuR2G2Fx

— Ben (@videotech_) January 27, 2023