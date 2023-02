GTA 4 è ancora vivo e i fan lo trasformano pian piano in un gioco next-gen

Sono trascorsi circa 15 anni dall’uscita di GTA 4 (o GTA IV), l’avventura di Niko Bellic e sequel dell’altrettanto amato GTA San Andreas.

Il capitolo ambientato interamente a Liberty City (che trovate ancora su Amazon a prezzo molto interessante) è uno di quei giochi che volente o nolente hanno lasciato il segno.

Quello che alcuni pensano essere un gioco a tratti migliore del celebre GTA V, ha lasciato infatti un segno molto forte nel franchise targato Rockstar.

Tra una versione next-gen dei fan e l’altra, qualcuno si è ora dilettato a rendere i protagonisti di Grand Theft Auto IV (e relativo DLC) ancora più belli da vedere, quasi come fossero usciti da una edizione new-gen del gioco.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder “BadassBaboon” ha rilasciato un nuovo HD Texture Pack per GTA 4, che ne revisiona in maniera netta e decisa i protagonisti principali.

In altre parole, questo pacchetto migliorerà le texture di Niko Bellic, Luis Fernando Lopez e Johnny Klebitz, rendendoli degni di una remaster next-gen.

Come tutti saprete, nel capitolo principale si assume il ruolo di Niko, mentre nei contenuti scaricabili The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony, si controllano Johnny e Luis.

Per migliorare le texture di questi tre personaggi, il modder ha utilizzato tecniche di IA per poi ritoccarle a mano per ottenere quel pizzico di dettaglio in più. Questo pacchetto migliora le texture di vestiti, mani, accessori, viso e capelli ed è possibile scaricarlo gratuitamente da questo indirizzo.

Restando in tema, su SpazioGames vi abbiamo parlato di Grand Theft Auto IV, l’arrabbiata “pecora nera” di una famiglia di record: leggi il nostro speciale.

Ma non solo: il content creator TeaserPlay ha pubblicato un video realmente sorprendente che mostra come potrebbe essere un remake di Grand Theft Auto IV con l’Unreal Engine 5.

Infine, a più di un anno dal lancio della GTA Trilogy, la compilation targata Rockstar è ora apparsa anche sull’Epic Games Store.