Un gioco piccolissimo, ma con alcune idee davvero interessanti che possono farlo risaltare nella folta foresta dei puzzle game disponibili. Nei panni di un piccolo alieno, l’obiettivo dei vari schemi è collocare alcune sfere sui rispettivi interruttori. Il classico rompicapo che viene riproposto in quasi tutti i giochi fin dall’era Nes? Quasi! La variante che rende il tutto divertente e imprevedibile è che l’unico modo per spostare le suddette sfere è modificare la forza di gravità, facendo così volare i blocchi (e l’alieno protagonista) da tutte le parti. Il blocco è in basso mentre l’interruttore è in alto? Nessun problema, basta invertire la spinta gravitazionale e tutto verrà attirato verso il soffitto. Perché non a sinistra o a destra? In pochi minuti ci si ritroverà a spremere le meningi per capire come fare ad attraversare un dedalo di cunicoli solo spostando la levetta analogica nelle varie direzioni.

Il gioco è costruito intelligentemente e, quasi in ogni livello, viene aggiunta una piccola variante o viene introdotto un nuovo elemento che portano il giocatore a cambiare approccio e a raffinare il pensiero. Un livello di sfida abbastanza elevato, oltre tutto, che soprattutto nei livelli finali costringerà a provare e riprovare fino a quando non si sarà riusciti a trovare la quadra. Alcune soluzioni, poi, sono particolarmente eleganti e costringono non solo a calcolare la traiettoria dei blocchi in movimento, ma anche a studiare attentamente la prossima mossa. Ad esempio, spostare una sfera prima potrebbe essere necessario per creare un “muro” sul quale farne fermare un’altra. In altri livelli sono presenti dei laser che possono distruggere i blocchi, richiedendo quindi massima attenzione prima di operare un “cambio gravitazionale”. In altri livelli ancora i movimenti dell’alieno sono limitati e di conseguenza il controllo diretto sui blocchi è reso più difficile. Insomma, gli sviluppatori di Potata Company hanno intelligentemente architettato un buon numero di sfide, con più di 50 livelli. Certo, tante ma non tantissime visto che il gioco si può facilmente finire in poche decine di minuti – a patto che si intuisca subito la soluzione, ovviamente. Ecco, un elemento che probabilmente sarebbe stato utile per rendere lo svolgimento meno pesante è un tasto “undo” che sempre più spesso viene incluso in questo tipo di titoli. Niente di grave, sia chiaro, ma dover riavviare il livello ogni volta che si arriva a un punto morto può essere un pochino frustrante. Il gioco è graziato da una veste grafica semplice e leggibile, niente di eccezionale, ma funziona.

Dove cade allora Gravifire? Il problema di un gioco così straight to the point ed elementare è che il fattore rigiocabilità è ridotto ai minimi termini. Una volta completate tutte le sfide, infatti, cosa resta al gioco? Non c’è un sistema di punteggio. Non ci sono livelli extra. Non c’è una storia da svelare puzzle dopo puzzle. Una volta esaurita la cinquantina di schemi, si chiude il titolo e non rimane più niente. Un peccato perché rende, di fatto, l’esperienza ludica praticamente fine a sé stessa. Un mero intrattenimento di un’ora o poco più che poi va a perdersi nel mucchio di giochi nelle proprie librerie digitali.

In definitiva, Gravifire è un puzzle solido e divertente. Seppur non raggiunga le vette di genialità e di rompicapitudine di altri capolavori del genere degli ultimi anni, può essere un valido ripiego per tutti coloro che sono alla ricerca di un titolo capace di far spremere (un pochino) le meningi. A patto che si possa scendere a compromessi con un fattore “replay” praticamente nullo e che relega il titolo a semplice “contorno”, una pausa retro-arcade tra un titolo più impegnativo e l’altro. Un gioco con poche ambizioni. Certo, considerato il prezzo bassissimo, può valerne la pena, soprattutto se si è in astinenza di puzzle e si ha voglia di un gioco dotato comunque di una sua identità e di un suo selling point preciso.

VOTO: 6