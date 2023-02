Gran Turismo 8 è già in sviluppo: arriva la conferma di Yamauchi

La serie racing di Polyphony Digital continua a dimostrarsi un grande successo, come dimostrato dalle impressionanti vendite del settimo capitolo che hanno portato il creatore Kazunori Yamauchi a offrire un’anticipazione clamorosa: gli sviluppatori sarebbero già al lavoro sul nuovo Gran Turismo 8.

Un’anticipazione che non può che sorprendere gli appassionati, soprattutto considerando che non è ancora passato neanche un intero anno dall’uscita del settimo episodio (che trovate in sconto su Amazon), ma dovuta probabilmente ai lunghi tempi di sviluppo del team di Yamauchi in ogni singolo elemento.

Se consideriamo infatti che il director ha ammesso che ogni singolo veicolo a 4 ruote può richiedere fino a 270 giorni di sviluppo, appare evidente che per Polyphony Digital potrebbe ritenersi necessario preparare il tutto con un largo anticipo.

L’annuncio a sorpresa è arrivato in un’intervista rilasciata al magazine giapponese GAME Watch (via MP1st), anche se comprensibilmente il creatore della serie non è stato in grado di offrire molti dettagli per il nuovo capitolo del simulatore di auto da corsa.

In risposta a una domanda del magazine, che chiedeva a Yamauchi se ci fossero elementi che vorrebbe realizzare in futuro o che sono ancora assenti nel franchise stesso, il presidente di Polyphony Digital ha risposto con una clamorosa anticipazione:

«Abbiamo iniziato i lavori sul nuovo [Gran Turismo], ma non ne posso ancora parlare».

Il director si è poi detto dispiaciuto di non poterne ancora parlare più nel dettaglio, accompagnando il tutto con una risata: mancherebbe dunque solo un reveal ufficiale, ma sembra proprio che i preparativi per Gran Turismo 8 siano già in corso.

Data la scarsa assenza di informazioni, è difficile sapere con certezza cosa aspettarsi dal nuovo episodio, ma è plausibile immaginare che l’uscita avverrà soltanto tra diversi anni e che avverrebbe solo come esclusiva PS5.

Sempre ammesso che gli eventuali tempi di sviluppo non spingano Polyphony Digital a pensarlo addirittura per una ipotetica PS6: se dovessero arrivare ulteriori conferme o novità, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che con l’uscita di PlayStation VR 2 sarà possibile giocare anche a Gran Turismo 7 in un’apposita edizione in realtà virtuale, disponibile come aggiornamento gratuito per chi ha già acquistato il gioco originale.

PlayStation ha deciso ormai di puntare fortemente sul brand automobilistico, come dimostrato anche dall’imminente uscita di un film dedicato, di cui è già stato rilasciato un interessante trailer dietro le quinte.