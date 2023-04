Gran Turismo 7 vince un importante premio inedito (grazie a Ferrari)

La collaborazione tra Gran Turismo 7 e Ferrari ha portato alla creazione di una nuova esclusiva concept car, particolarmente ben curata nei suoi dettagli e che nelle scorse ore ha ricevuto un premio prestigioso molto importante.

La Ferrari Vision Gran Turismo è stata infatti premiata ai Red Dot design awards nella categoria di migliore innovazione/design: un riconoscimento che, dato che è presente solo nell’esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon), rappresenta una vittoria anche per la stessa Polyphony Digital.

Come riportato da GTPlanet, si tratta infatti della prima volta che un’auto fittizia riesce a conquistare un premio nelle categorie “Best of the Best”, ma l’eccellente lavoro e realismo del veicolo sviluppato da Ferrari ha convinto i giudici a far entrare il settimo Gran Turismo nella storia.

Ricordiamo che la casa del cavallino rampante aveva raccontato di aver preso come ispirazione proprio la serie di Polyphony Digital per la sua realizzazione, oltre ad aver preso spunto da diversi modelli di auto Ferrari, con l’obiettivo di realizzare una «contraddizione» come auto futuristica.

GTPlanet ricorda che questo veicolo non rappresenta comunque la prima volta che un’auto Vision GT riesce a conquistare un premio ai Red Dot design awards: nel 2015 fu infatti premiata la Alpine Vision Gran Turismo, veicolo realizzato per il sesto capitolo della serie ma che, a differenza del modello prodotto da Ferrari, ha sviluppato un prototipo anche nella realtà.

Ferrari Vision Gran Turismo rappresenta dunque la prima e unica volta che un’auto sportiva, senza alcun corrispondente nella vita reale ed esistente solo nei videogiochi, riesce a conquistare un riconoscimento così prestigioso.

Un traguardo di cui la casa del cavallino rampante e gli stessi sviluppatori di Gran Turismo 7 potranno certamente definirsi orgogliosi, confermando ancora una volta l’incredibile cura e passione riposta nella produzione di ogni singolo veicolo virtuale.

Kazunori Yamauchi aveva infatti svelato che ogni singola auto del gioco può richiedere addirittura fino a 270 giorni di sviluppo: questo perché gli autori vogliono essere sicuri di riprodurre fedelmente tutti i dettagli più importanti.

Restiamo in attesa di scoprire quando sarà disponibile ufficialmente l’aggiornamento di aprile: il team di sviluppo ha già annunciato che arriverà una nuova importante partnership, con l’inclusione di uno dei veicoli più attesi.