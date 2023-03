Gotham Knights per PS5 e Xbox Series X a meno di 33 euro! Vero affare!

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino alla mezzanotte di oggi, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate il videogioco Gotham Knights, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Solitamente, Gotham Knights viene proposto a 74,90€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 32,99€, con uno sconto del 56%, pari a un risparmio reale di quasi 42€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Gotham Knights è un action adventure che si svolge nella tenebrosa e criminale Gotham City. Il gioco vi permette di esplorare liberamente la metropoli, assistendo i cittadini nel risolvere i loro problemi e affrontando missioni secondarie. La trama di Gotham Knights si snoda a seguito della scomparsa di Batman, il difensore della città. I membri della Bat Family – Batgirl, Robin, Nightwing e Red Hood – uniscono le loro forze per proteggere la città dall’organizzazione malavitosa nota come Corte dei Gufi.

Gotham Knights può essere giocato sia in modalità singola che in cooperativa. Il titolo vi incoraggia a esplorare Gotham, combattere i nemici, completare le missioni e sviluppare i personaggi. Il sistema di combattimento di Gotham Knights è simile a quello della serie Arkham, permettendovi di utilizzare una combinazione di attacchi leggeri e pesanti, schivate e contrattacchi per avere la meglio sui vostri avversari.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell’universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell’assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori giochi per Xbox Series X.

Ricordiamo, inoltre, che ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte disponibili online, che potete trovare nella nostra area dedicata del sito, oltre a invitarvi a consultare la nostra pagina dedicata a tutte le offerte di Primavera.