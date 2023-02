Gotham Knights Deluxe Edition al prezzo più basso di sempre! 55% di sconto!

Se possedete una console di nuova generazione, come PS5 o Xbox Series X, ma non avete ancora avuto modo di provare Gotham Knights, abbiamo una grande notizia per voi! In questo momento, il famoso portale di e-commerce Amazon sta offrendo la possibilità di acquistare la Deluxe Edition di questo titolo a un prezzo incredibilmente basso, il più conveniente mai offerto fino ad oggi!

Gotham Knights è un action adventure ambientato a Gotham City, famosa per la sua oscurità e la sua criminalità. Il titolo vi consente di esplorare la città in piena libertà, aiutando i cittadini comuni a risolvere i loro problemi e affrontando missioni secondarie. La trama di Gotham Knights si sviluppa in seguito alla morte di Batman, il protettore della città. I membri della Bat Family – Batgirl, Robin, Nightwing e Red Hood – uniscono le loro forze per difendere la metropoli dell’organizzazione criminale dalla Corte dei Gufi.

Gotham Knights può essere giocato in singolo o in co-op. Il videogioco vi invita ad esplorare Gotham, combattere i nemici, completare le missioni e far evolvere i personaggi. Il sistema di combattimento di Gotham Knights è simile a quello della serie Arkham e vi consente di utilizzare una combinazione di attacchi leggeri e pesanti, schivate e contrattacchi per sconfiggere i nemici.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell’universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell’assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

Solitamente, Gotham Knights Deluxe Edition viene proposto a 94,99€, ma oggi potete portarvel0 a casa a soli 42,97€, con uno sconto del 55% e un risparmio reale di 52,02€. Rispetto all’edizione base, questa Deluxe Edition contiene il Pack Visionario, che comprende la trasmogrificazione “Vigilante della notte Jim Lee”, la tuta “OF THE FUTURE”, emote, attrezzatura potenziata e componenti di recupero.

