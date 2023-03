Gotham Knights Collector’s Edition al prezzo più basso di sempre! Imperdibile per i fan DC!

Se state cercando l’opportunità ideale per acquistare la fantastica Collector’s Edition di Gotham Knights, oggi abbiamo l’offerta che fa al caso vostro! Infatti, il sito di e-commerce Gamestop propone un prezzo assolutamente imperdibile per questa edizione speciale!

Gotham Knights si presenta come un action RPG giocabile sia in solitaria che in una modalità cooperativa per due giocatori. Il sistema di combattimento è estremamente fluido e simile a quello apprezzato nei precedenti titoli della serie Arkham.

La Collector’s Edition di Gotham Knights include la Deluxe Edition del gioco, un DLC esclusivo, un magnifico diorama con i quattro protagonisti, il certificato di autenticità, una mappa di Gotham City, un mediabook esclusivo di 16 pagine e una spilla.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell’universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell’assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

Oggi potete portarvi a casa la Collector’s Edition di Gotham Knights a soli 99,98€, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 229,98€, consentendovi di risparmiare ben 130 euro. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo videogioco a prezzo scontato!

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità per aggiungere la Collector’s Edition di Gotham Knights alla vostra collezione di videogiochi. Infine, vi ricordiamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte e promozioni disponibili su Gamestop e altri siti di e-commerce.