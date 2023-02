GOG vi regala tre giochi gratis ispirati ad Alien, ma avete solo poche ore

Il noto store online GOG.com ha appena svelato un nuovo interessante giveaway per tutti i suoi utenti: da questo momento è infatti possibile riscattare gratuitamente una trilogia di arcade shooter, senza che sia necessario alcun costo aggiuntivo.

Tutti i giocatori PC potranno infatti divertirsi con la Alien Breed Trilogy, una raccolta di titoli ispirata al celebre franchise Alien (trovate Aliens Fireteam Elite su Amazon) che include tutti e 3 i principali giochi sviluppati da Team17.

Per poter accedere alla promozione non dovrete effettuare alcuna transazione o acquisto, ma basterà semplicemente essere in possesso di un account su GOG.com o, se non ne avete già uno, completare la procedura gratuita di registrazione.

Come ormai ci ha abituato lo store del gruppo CD Projekt, il giveaway sarà disponibile per un periodo limitato: avrete infatti a disposizione solo 30 ore per riscattarlo, dal momento in cui stiamo scrivendo questo articolo.

In questa saga prenderete il controllo di Conrad, un eroico ingegnere che dovrà fare i conti con ondate di minacciosi alieni e provare a restare in vita, sparando a più non posso e facendo tutto il possibile per poterli contrastare.

La raccolta Alien Breed Trilogy include il primo capitolo Alien Breed Impact, il sequel Alien Breed 2 Assault e il capitolo finale della saga, Alien Breed 3 Descent, tutti in un unico pacchetto disponibile in omaggio ancora per poche ore.

Per poter aggiungere la trilogia alla vostra raccolta di giochi, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, scorrere fino a individuare il banner con il giveaway e fare clic sul pulsante «Add to library»: una volta completata questa operazione, in pochissimi istanti il titolo sarà aggiunto al vostro account e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete.

Restando in tema di giochi gratis su PC, nelle scorse ore vi abbiamo segnalato alcune interessanti promozioni su Steam: purtroppo il giveaway per ben 7 titoli è ormai terminato per esaurimento scorte, ma siete ancora in tempo per aggiungere alla vostra libreria un altro gioco gratis che sta per diventare a pagamento.

Ricordiamo inoltre che avete ancora pochissime ore di tempo per riscattare l’ultimo gioco gratis settimanale di Epic Games Store: a breve sarà infatti svelato un nuovo omaggio da scaricare sui vostri PC.

Infine, se non li avete già aggiunti alla vostra raccolta, vi ricordiamo che anche Amazon Prime Gaming ha svelato gli ultimi giochi gratis settimanali, ma già da domani dovrebbero essere disponibili nuovi omaggi.