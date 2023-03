GOG, il nuovo gioco gratis è un omaggio ai metroidvania più amati

Anche questa settimana, GOG ha deciso di sorprendere i suoi utenti con un nuovo gioco gratis riscattabile su PC, disponibile da questo momento e dedicato principalmente ai giocatori più nostalgici.

Il nuovo titolo in omaggio che potete riscattare sullo store di CD Projekt è infatti Alwa’s Awakening, un gradevole side-scroller fantasy in 2D ispirato ai più amati metroidvania dell’era 8-bit (se cercate un capitolo più moderno, trovate Metroid Dread su Amazon).

L’iniziativa è stata inaugurata in contemporanea con l’arrivo dei saldi di primavera sullo store, che includono dunque non solo oltre 4500 giochi anche a meno di un euro, ma anche un titolo gratuito che potete riscattare senza alcun acquisto obbligatorio.

Alwa’s Awakening presenta una gradevole grafica in pixel art ispirata direttamente dall’era dei giochi NES, con tanto di colonna sonora a 8-bit e un gameplay vecchia scuola, in cui dovrete essere voi stessi a scoprire come proseguire in questa deliziosa avventura.

Riscattare il vostro nuovo gioco gratis è semplicissimo: non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale della promozione al seguente indirizzo, facendo poi clic sul pulsante “Go to giveaway” per essere reindirizzati alla home page.

Se non doveste vedere fin da subito il banner promozionale, scrollate manualmente la pagina fino a individuare la sezione dedicata ad Alwa’s Awakening: dopo esservi assicurati di avere effettuato il login con il vostro account GOG — o di averne creato uno, qualora non ne siate già in possesso — basterà fare clic su “Add to library” per ricevere in pochissimi istanti il vostro nuovo omaggio.

Vi suggeriamo di approfittare di questa offerta il prima possibile: mancano infatti poco più di 30 ore, nel momento in cui scriviamo questo articolo, prima del termine della promozione.

Ricordiamo che il precedente gioco gratis offerto da GOG era un intrigante card game psicologico, reso disponibile la scorsa settimana: sfortunatamente, la promozione si è esaurita nelle scorse ore.

Siete invece ancora in tempo per approfittare di una grande occasione offerta per voi da Devolver Digital, che vi regala un suo gioco totalmente gratis su Steam per celebrare l’annuncio del sequel.