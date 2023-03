Goditi 3 mesi di musica senza limiti con Amazon Music Unlimited: ecco come averli gratis!

Amazon, il noto portale di e-commerce, ha annunciato un’irresistibile promozione per il suo servizio di streaming musicale, Amazon Music Unlimited. La promozione offre ben tre mesi gratuiti di abbonamento e permette l’accesso illimitato a un catalogo di decine di milioni di brani. Tuttavia, l’offerta è valida solo fino al 28 aprile 2023, pertanto vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Grazie ad Amazon Music Unlimited, gli utenti possono ascoltare senza limiti i brani preferiti, creare playlist personalizzate e salvare le canzoni più amate, evitando di doverle ricercare ad ogni accesso all’app. Il servizio offre ascolto in streaming senza interruzioni pubblicitarie e la possibilità di ascoltare i brani anche in modalità offline, con salti illimitati tra le tracce grazie alla funzione di download.

Inoltre, Amazon Music Unlimited è perfettamente integrato con l‘assistente vocale Alexa. Gli utenti potranno ascoltare la musica senza utilizzare le mani, semplicemente chiedendo ad Alexa di selezionare il brano desiderato. La funzionalità è disponibile anche sui dispositivi smart compatibili, come gli altoparlanti Echo. Rispetto al passato, il servizio include ora l’audio in qualità HD senza costi aggiuntivi, permettendo un’esperienza sonora dettagliata e di alta qualità.

Si precisa che l’offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti di Amazon Music Unlimited. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento proseguirà automaticamente al costo di 9,99€ al mese. Tuttavia, gli utenti potranno disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento accedendo alle impostazioni di Amazon Music.

Termini e Condizioni dell’offerta Amazon Music Unlimited

Offerta valida dal 20 marzo 2023 al 28 aprile 2023 inclusi inclusi .

. Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 3 mesi.

ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 3 mesi. Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99€ al mese , fino alla relativa cancellazione.

, fino alla relativa cancellazione. I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 3 mesi di Amazon Music Unlimited.

del periodo d’uso gratuito di 3 mesi di Amazon Music Unlimited. L’Offerta promozionale ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso Amazon Music.

L’Offerta promozionale è riservata ai clienti maggiorenni.

L’Offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta.

con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta. L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro . Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta promozionale in qualsiasi momento.

. Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta promozionale in qualsiasi momento. In caso di violazione di uno di questi termini, l’offerta non sarà più valida.

Si tratta di un’offerta eccezionale per avere modo di ascoltare tutta la musica che volete per tre mesi gratuitamente e verificare la validità del servizio! Questa è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

