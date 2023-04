God of War Ragnarok, disponibile ora la patch 4.01: ecco che cosa cambia

Da questo momento è ufficialmente disponibile l’aggiornamento 4.01 di God of War Ragnarok, rilasciato per risolvere alcuni dei problemi più gravi emersi in seguito all’ultima patch.

Ricordiamo infatti che la precedente versione per l’ultima avventura di Kratos e Atreus (che trovate su Amazon) introduceva l’atteso New Game+, così da incentivare la rigiocabilità e scoprire ogni singolo segreto nascosto.

Tuttavia, la versione 4.0 del gioco aveva però portato con sé alcuni bug che potevano minare l’esperienza di gioco, non solo a causa di alcuni crash ed errori insoliti, ma anche per l’impossibilità di sbloccare alcuni trofei.

Nel changelog ufficiale della patch 4.01 (via Twisted Voxel) viene infatti segnalato anche di aver sistemato il bug che impediva l’ottenimento di alcuni trofei speciali legati all’ottenimento di armature ed equipaggiamenti, che prima di questo update tenevano conto solo dei progressi nel salvataggio originale e non all’interno del New Game+.

Santa Monica Studio spiega che, se facevate parte di quei giocatori che non avevano ricevuto i trofei, potrebbe essere necessario ricaricare o addirittura riavviare il gioco per risolvere il problema e sbloccarli.

Allo stesso modo, la patch 4.01 risolve anche un problema legato ad alcune risorse che non venivano distribuite correttamente: dopo aver installato l’ultimo aggiornamento di God of War Ragnarok, gli utenti coinvolti dal bug le riceveranno in modo retroattivo.

L’aggiornamento risolve naturalmente anche ulteriori bug e crash emersi in seguito alla patch del New Game+: il nostro consiglio non può dunque che essere quello di installare il prima possibile questa nuova versione.

Per il momento non sono invece state segnalate ulteriori modifiche degne di nota, dato che si tratta di un semplice hotfix per risolvere i problemi più gravi: significa che non c’è ancora traccia di un’opzione per disattivare i suggerimenti dei puzzle, una feature che ha dato fastidio perfino allo stesso Atreus.

A tal proposito, le avventure di Kratos e Atreus non dovrebbero essere affatto finite qui: l’attore di Tyr ha già anticipato che Ragnarok non è l’ultima volta in cui lo vedremo in azione.